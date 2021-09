SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 9 settembre 2021

I NUMERI VINCENTI E I SIMBOLI DI OGGI

I nuovi numeri e simboli vincenti del Simbolotto sono appena stati estratti e sono disponibili per il consueto controllo di rito. Non fatevi ingannare dal fatto che la giocata sia del tutto gratuita poiché le vincite sono assolutamente reali. Poco fa è stata messa a segno una nuova fortunatissima cinquina che abbiamo raccolto in diretta permettendovi di poter subito procedere alla verifica e confidando nella presenza della Dea Bendata.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni oggi e 10eLotto 9 settembre 2021

Questa è anche la fase più delicata dell’intera serata: trattandosi di un concorso che avviene in maniera del tutto automatica, senza quindi strategie o tecniche particolari, tutto resta nelle mani della sorte che potrà decidere di rendere la serata indimenticabile. Seppur semplice, la procedura di verifica richiede ugualmente il giusto grado di attenzione, motivo per il quale è sempre consigliato procedere con la massima cautela e senza distrazioni. Adesso però spazio subito ai numeri ed ai relativi simboli vincenti del Simbolotto. Ecco qual è stata la fatidica cinquina fortunata di oggi 9 settembre 2021: la Rana (13), la Culla (9), la Mano (5), l’Elica (33), il Ragazzo (15). (Agg. di Emanuela Longo)

Numeri vincenti Lotto e Superenalotto/ Estrazioni 7 settembre 2021: i ‘soliti noti’…

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO CON GRANDI VINCITE?

Torna puntuale anche oggi, giovedì 9 settembre, l’appuntamento con il Simbolotto, l’imperdibile concorso che arriva subito dopo il Lotto e che permette di aggiungere alle eventuali vincite un premio fino a 10 mila euro. Con l’esordio del nuovo mese è cambiata anche la ruota in promozione. Via quella Nazionale, che ci ha tenuto compagnia nei due mesi prettamente estivi, per passate alla ruota di Palermo. Ma qual è il significato di questa ruota? La risposta è semplice dal momento che l’unico requisito richiesto è proprio legato alla scelta della ruota in promozione nel mese in corso durante la giocata del Lotto. A questo punto scatterà automaticamente ed in modo del tutto gratuito l’adesione alla nuova estrazione del Simbolotto.

SIMBOLOTTO LOTTO: NUMERI VINCENTI/ E simboli di oggi: estrazione 7 settembre 2021

Non è richiesta la compilazione di alcuna schedina ma lo scontrino di gioco sarà generato automaticamente e conterrà 5 simboli e relativi numeri. Centrando l’intera combinazione sarà possibile usufruire del massimo premio in palio pari a 10mila euro per ogni euro giocato. Un bel modo per portarsi a casa un ulteriore tesoretto del Simbolotto che potrebbe andare ad aggiungersi e sommarsi alle eventuali vincite con il Lotto.

SIMBOLOTTO: SCOPRIAMO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Manca poco e come da tradizione dopo l’appuntamento con il Lotto di questo giovedì sarà il turno di un altro imperdibile concorso, quello del Simbolotto. Se state cercando un metodo utile per placare almeno momentaneamente l’adrenalina legata al gioco ed al desiderio di centrare un premio ulteriore, un metodo potrebbe essere rappresentato dalla scoperta dei numeri e dei simboli ritardatari. Vi sveliamo subito che ai fini del gioco servirà a ben poco dal momento che l’estrazione non prevede alcuna strategia legata ai “latitanti”, ma gli appassionati potranno trovare in questo un’ottima valvola di sfogo: scopriamo i principali.

In cima alla classifica dei maggiori ritardatari nel Simbolotto troviamo il 43 Funghi che latita da ben 28 estrazioni. A distanza di cinque concorsi si posiziona alle sue spalle il 6 Luna. Seguono in terza fila il 15 Ragazzo ed il 41 Buffone, entrambi a quota 22. Sono 21 i concorsi mancanti ad oggi collezionati dal 16 Naso, mentre raggiungono quota 20 quelli per il 34 Testa. Il 38 Pigna ha collezionato 17 assenze, 16 sono invece quelle del 40 Quadro ed una in meno per il 39 Forbici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA