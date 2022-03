SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi giovedì 10 marzo 2022

È finita l’attesa per quanto riguarda i numeri vincenti del Simbolotto, a cui corrispondono ovviamente dei simboli, come è nell’identità di questo gioco così particolare. La combinazione fortunata del concorso di giovedì 10 marzo 2022 è stata estratta mentre era in corso il viaggio tra le ruote del Lotto, gioco a cui questo è abbinato. Dunque, armatevi di carta e penna se siete per un controllo più tradizionale, altrimenti è sufficiente la vostra giocata per fare un confronto tra la cinquina di numeri e simboli presenti appunto sulla vostra schedina e quelli che sono stati estratti. Se dovessero combaciare, allora sarebbe un 5 clamoroso.

Ma attenzione anche nel caso in cui avete centrato meno dei cinque numeri e simboli vincenti, perché al Simbolotto si vince anche con 4, 3 o anche solo 2 simbolotti centrati. Ovviamente l’importo del relativo premio cambia a seconda della quantità dei numeri vincenti e che vi riportiamo di seguito: la Pizza (24), la Pigna (38), il Cerino (18), il Piano (37), il Baule (14). (agg. di Silvana Palazzo)

IL LOTTO LASCIA IL POSTO AL SIMBOLOTTO, CI SARANNO GRANDI VINCITE?

Simbolotto riprende la parola oggi, giovedì 10 marzo 2022, per “pronunciare” i cinque numeri e simboli vincenti. Una nuova estrazione in programma questa sera: si terrà insieme a quella del Lotto, gioco a cui è abbinato. Se non si gioca al Lotto, rispettando una precisa condizione, non si può infatti tentare la fortuna del Simbolotto. Per chi ancora non lo sapesse, queste condizioni in realtà sono molto semplici: bisogna optare per la ruota in promozione, che cambia mese dopo mese e nel caso di marzo è quella di Firenze. In questo modo, non si ottiene solo la giocata del Lotto con cui compiere il viaggio tra le ruote, ma anche una al Simbolotto. Non bisogna neppure ingegnarsi troppo per scegliere i cinque numeri (e relativi simboli), visto che ci pensa automaticamente il sistema. E se questo non vi basta, aggiungiamo che la partecipazione all’estrazione del Simbolotto è del tutto gratuita. Quindi, vi ritrovate con due giocate pagando praticamente solo l’importo per quella del Lotto.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 8 marzo 2022

LA CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

In attesa di conoscere i nuovi numeri e simboli vincenti del Simbolotto, focalizziamoci sulla classifica dei numeri ritardatari. Qualcuno di questi, infatti, potrebbe terminare proprio stasera la sua fuga e regalarci delle belle sorprese. Per ora al primo posto c’è 5 mano con 28 ritardi, a seguire 26 Elmo che invece di assenze ne ha accumulate 24. Il podio si completa con 10 Fagioli che invece di ritardi ne ha collezionati 23. Ai piedi del podio troviamo 3 Gatta, che non si fa vedere da 22 estrazioni del Simbolotto. Quinto posto per 1 Italia che segue a quota 19.

Un ritardo in più rispetto a 14 Baule che invece manca da 18 concorsi. I ritardi sono invece 16 per 12 Mela, che sopravanza una strana coppia di simbolotti ritardatari. Ci riferiamo a quella formata da 20 Festa e 45 Rondine che sono entrambi assenti da 15 appuntamenti con la fortuna. A completare la top five di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto ci pensa 7 Vaso che insegue i suoi predecessori con 13 assenze.



