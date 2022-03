SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi giovedì 17 marzo 2022

Il Simbolotto ha “parlato”: i numeri vincenti relativi all’estrazione di oggi, giovedì 17 marzo 2022, sono usciti. Li abbiamo raccolti in diretta per consentirvi di procedere con la verifica delle vostre giocate, consapevoli di quanto sia importante in questo momento verificare se le schedine sono fortunate o meno. Ci teniamo al nostro compito, che abbiamo assolto rapidamente, ma d’altra parte vi invitiamo a controllare le vostre schedine avvalendovi anche degli altri sistemi di verifica. C’è l’app MyLotteries, ad esempio, che è l’applicazione ufficiale del Lotto, ma potete usufruire anche della ricevitoria di fiducia per fugare via ogni dubbio.

Quel che conta è non lasciare nulla al caso, perché una vincita può cambiare sensibilmente il vostro percorso di vita. Allora diamo spazio alla cinquina di numeri e simboli vincenti del Simbolotto dell’estrazione di oggi: la Sfortuna (17), il Cacio (30), la Rondine (45), il Diamante (29), i Fagioli (10). (agg. di Silvana Palazzo)

IL LOTTO LASCIA IL POSTO AL SIMBOLOTTO E LE SUE VINCITE

La settimana di estrazioni entra nel vivo anche con quella del Simbolotto, in programma oggi giovedì 17 marzo 2022. Di pari passo con gli appuntamenti del Lotto, c’è il suo gioco complementare che ha saputo ritagliarsi il suo spazio tra il gradimento dei giocatori. Non è difficile capirne il motivo: si tratta di un gioco gratuito, quindi è sufficiente giocare al Lotto optando però per la ruota in promozione con quella del Lotto, e con una combinazione automatica, quindi non vanno scelti numeri, perché è il sistema a provvedere all’assegnazione.

Peraltro, può essere un gioco molto generoso, basti pensare ad un’informazione fornita da Agipronews in merito ad una vincita realizzata dopo l’estrazione di martedì. A Palermo, infatti, è stata centrata una vincita da oltre 21mila euro. L’auspicio è che anche l’appuntamento odierno con il Simbolotto si riveli fortunato per i tanti giocatori che abitualmente partecipano alle estrazioni.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI? CLASSIFICA SIMBOLOTTO

Mentre cresce l’attesa per la cinquina di numeri vincenti e simboli dell’estrazione di oggi del Simbolotto, soffermiamoci sulle statistiche. In particolare, scopriamo la classifica dei simbolotti ritardatari, che potrebbe essere scombinata proprio dal concorso di stasera. Al primo posto c’è il 26 elmo che manca da 27 estrazioni. Un’assenza in più di 10 fagioli che quindi si piazza al secondo posto. A completare il podio è 2 mela, che di assenze ne ha collezionate 19. Fuori dal podio, dunque, una coppia, quella formata da 45 rondine e 20 festa, che non si vedono da 18 appuntamento con la fortuna.

A seguire il 17 sfortuna che invece ha disertato 15 estrazioni del Simbolotto. Al settimo posto il 28 ombrello che ha accumulato 14 assenze, mentre all’ottavo troviamo 43 funghi ad una sola lunghezza. Stesso distacco per 29 diamante, infatti a quota 12 assenze. A completare la top ten c’è una coppia che è arrivata a 11 assenze, ci riferiamo a 6 luna e 21 lupo.











