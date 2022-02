Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, giovedì 24 febbraio

IL LOTTO CEDE IL PASSO AL SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE RICCA DI PREMI?

Penultima estrazione del mese del Simbolotto, che andrà in scena nella serata di oggi, giovedì 24 febbraio 2022, non appena saranno terminati i sorteggi del Lotto. Sarà in quel preciso istante che saranno resi noti i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, che speriamo con tutto il cuore possano consentire al maggior numero possibile di persone di agguantare sino a 10mila euro ulteriori, a seguito delle eventuali vincite centrate in occasione del gioco del Lotto.

Ma quali sono le regole per sfidare la sorte e concorrere per una vincita? Non sono richiesti particolari sforzi di concentrazione ai giocatori, in realtà, in quanto bisogna esclusivamente eseguire una puntata del Lotto sulla ruota in promozione nel mese in corso, che dalla prossima settimana cambierà nuovamente. Per oggi e per sabato, la prescelta è quella di Cagliari. I simboli da scegliere non costituiscono un ostacolo insormontabile, anzi, non lo costituiscono affatto, a dirla tutta, poiché essi saranno impressi in maniera totalmente automatica dal sistema sulla bolletta di gioco e ne consegue che non si potrà fare altro che aspettare di leggere la cinquina fortunata e confrontarla con quella che si trova sulla schedina per sapere se sarete stati voi a essere scelti dalla Dea Bendata.

I RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA

Per agguantare il premio massimo da 10mila euro posto in palio dalla lotteria è necessario indovinare tutti e cinque i simboli vincenti del Simbolotto. C’è poi la possibilità di conquistare anche somme inferiori, centrando 4, 3 o 2 punti. In attesa della nuova estrazione, andiamo a esaminare insieme quali sono i simboli e i numeri ritardatari del Simbolotto. Partiamo subito col precisare che stiamo parlando di una statistica totalmente fine a se stessa, visto e considerato che il gemello del Lotto non consente agli scommettitori di scegliere in autonomia i numeri e i simboli su cui puntare.

In riferimento al Simbolotto registrano in cima alla graduatoria dei ritardatari il 13 (rana), che si fa attendere da 24 concorsi; lo seguono il 5 (mano) a quota 22 concorsi e subito alle sue spalle il 27 (scala), che si fa desiderare da ben 21 estrazioni. Ai piedi del podio trovano ubicazione il 37 (piano), che ad oggi ha messo a segno 20 ritardi, il 33 (elica) e il 26 (elmo), che mancano da 18 concorsi del Simbolotto. Chiudiamo questa particolare top ten con il 10 (fagioli), con i suoi 17 concorsi mancanti, il 3 (gatta), assente da 16 estrazioni, l’1 (Italia), con le sue 13 assenze e, infine, il 14 (baule), che latita da 12 turni.



