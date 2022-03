Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi martedì 1 marzo 2022

IL LOTTO LASCIA IL PASSO AL SIMBOLOTTO E I SUOI PREMI

Il Simbolotto torna oggi, martedì 1 marzo 2022, con una nuova estrazione che si affianca a quella del Lotto, gioco a cui è abbinato. Prima estrazione del mese, ma questo vuol dire anche che è cambiata la ruota in promozione. Dunque, ne approfittiamo per ricordare che questo gioco, gratuito, è legato ad una ruota che cambia ogni mese e consente ai giocatori di ambire ad un premio aggiuntivo rispetto alle vincite possibili con il Lotto. Nel caso di marzo è la ruota di Firenze quella su cui giocare al Lotto per ottenere una schedina per partecipare all’estrazione del Simbolotto.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 1 marzo, i numeri vincenti

Non dovete fare altro, perché non ci sono numeri e simboli da scegliere, in quanto la giocata è automatica. Infatti, il sistema assegna ai giocatori una combinazione casuale di 5 simboli che viene stampata direttamente sullo scontrino di gioco. Di conseguenza, c’è solo da attendere l’estrazione del Simbolotto con numeri e simboli vincenti per capire se il mese comincia nel migliore dei modi, cioè con una bella vincita…

NUMERI VINCENTI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 26 febbraio: 4stella top

QUALI SONO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO?

Concentriamoci ora sulle statistiche del Simbolotto, soffermandoci sui numeri ritardatari. Magari qualcuno di questi compare sulla vostra giocata… In vetta alla classifica degli assenti c’è il 5 Mano che ha accumulato 24 ritardi. Al secondo posto invece troviamo il 37 Piano che non si vede da 22 appuntamenti. Terzo posto invece per il 26 Elmo, che invece ha collezionati 20 ritardi. Fuori dal podio troviamo 10 Fagioli, a quota 19 assenze. Sono 18 i turni di assenza per 3 Gatta. Sesto posto invece per 1 Italia, che è a quota 15 ritardi. Uno in più di 14 che di assenze ne ha raggiunte 14.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 26 febbraio 2022

Ma la top ten dei ritardatari del Simbolotto include il 38 Pigna che manca da 13 concorsi. Sono 12 invece i ritardi di 2 Mela. A completare questa classifica di ritardatari del Simbolotto una coppia: 20 Festa e 45 Rondine, che non si vedono da 11 estrazioni di questo gioco abbinato al Lotto. Tra non molto scopriremo se questa graduatoria è destinata a cambiare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA