SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 8 marzo 2022

Primo appuntamento della settimana quest’oggi, martedì 8 marzo 2022, con il Simbolotto, che ritorna con una nuova estrazione. La sequenza fortunata di numeri e simboli vincenti è stata comunicata ufficialmente pochi istanti fa e “IlSussidiario.net” l’ha annotata in tempo reale: la riportiamo quindi di seguito, dopo avere eseguito le operazioni di abbinamento dei numeri ai simboli corrispondenti. Rammentiamo a tutti voi lettori quanto sia fondamentale effettuare un controllo scrupoloso e approfondito della schedina, così da non cestinare una giocata etichettata troppo frettolosamente come “non vincente”.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 8 marzo, numeri vincenti!

Occorre anche ricordare l’importanza di giocare responsabilmente e di fare ricorso, per quanto concerne la verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo adesso i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: le Nacchere (36), l’Amo (23), l’Elica (33), la Risata (19), la Pigna (38). (Agg. di Alessandro Nidi)

ESTRAZIONI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti 5 marzo: i Superstar

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO

IL LOTTO LASCIA IL POSTO AL SIMBOLOTTO E LE SUE VINCITE

È tempo di una nuova estrazione del Simbolotto nella serata di oggi, martedì 8 marzo 2022, che andrà in scena non appena giungeranno al termine i sorteggi del Lotto. Sarà proprio in quel preciso istante che saranno annunciati i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, che ci auguriamo possano permettere a quante più persone possibili di conquistare sino a 10mila euro ulteriori, a seguito delle eventuali vincite che potrebbero essere agguantate in occasione del gioco del Lotto.

Le regole per concorrere alla vittoria sono davvero semplici, dato che non è neppure richiesto uno sforzo di concentrazione ai giocatori; infatti, basta solamente compilare una bolletta del Lotto, selezionando la ruota in promozione nel mese corrente (la prescelta per tutto marzo è quella di Firenze). Tutto il resto vien da sé, nel senso che non vi è nemmeno il problema relativo alla scelta dei numeri e dei simboli su cui puntare, poiché saranno stampati in maniera totalmente automatica e casuale dal sistema sulla bolletta di gioco. Ne sussegue che non si potrà fare altro che attendere lo svelamento della cinquina fortunata, per poi porla a confronto con quella che campeggia sulla schedina e capire se sarete stati scelti per un ricco brindisi da condividere assieme alla Dea Bendata.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 5 marzo 2022

STUDIAMO I NUMERI RITARDATARI: LA CLASSIFICA DEL SIMBOLOTTO

Il premio massimo agguantabile al gioco del Simbolotto corrisponde a 10mila euro e, per acciuffarlo, bisogna inevitabilmente indovinare tutti e cinque i simboli e i numeri vincenti. Un’impresa non impossibile, ma neppure così agevole, tanto che sono comunque previsti dal regolamento importi inferiori, che si vincono centrando 4, 3 o 2 punti. In attesa della nuova estrazione, andiamo ad analizzare insieme quali siano i simboli e i numeri ritardatari del Simbolotto. Si tratta di una statistica fine a se stessa e utile soltanto a soddisfare la curiosità dei giocatori, considerato che questo gioco non consente agli scommettitori di scegliere in autonomia i numeri e i simboli su cui puntare.

In riferimento al Simbolotto, si registra in cima alla graduatoria dei ritardatari il 5 (mano), che si fa attendere da 27 concorsi; lo seguono il 26 (elmo) a quota 23 concorsi e, subito alle sue spalle, il 10 (fagioli), che si fa desiderare da ben 22 estrazioni. Ai piedi del podio trovano ubicazione il 3 (gatta), che ad oggi ha messo a segno 21 ritardi, l’1 (Italia) e il 14 (baule), che mancano rispettivamente da 18 e da 17 concorsi del Simbolotto. Chiudiamo questa particolare top ten con il 38 (pigna), con i suoi 16 concorsi mancanti, il 2 (mela), assente da 15 estrazioni, il 20 (festa), con le sue 14 assenze e, infine, il 45 (rondine), che latita anch’esso da 14 turni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA