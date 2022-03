Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, sabato 12 marzo 2022

LOTTO PASSA LA MANO AL SIMBOLOTTO E LE SUE RICCHE VINCITE

Si materializza una nuova estrazione del Simbolotto nella serata di oggi, sabato 12 marzo 2022, la quale si svolgerà contestualmente ai sorteggi del Lotto e designerà la cinquina fortunata. In quel preciso istante, infatti, saranno comunicati i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, che auspichiamo possano consentire a quante più persone possibili di intascarsi sino a 10mila euro ulteriori, a seguito delle eventuali vincite che potrebbero essere agguantate in occasione del gioco del Lotto.

Per quanto concerne le modalità di giocata e le regole del concorso del Simbolotto, ricordiamo a voi tutti come in realtà esse siano molto semplici, poiché non è nemmeno richiesto uno sforzo di concentrazione ai giocatori. Tutto ciò che serve, infatti, è compilare una bolletta del Lotto, selezionando la ruota in promozione nel mese corrente (la prescelta per marzo è quella di Firenze). L’impegno degli scommettitori, di fatto, finisce qui; infatti, non c’è nemmeno il problema inerente alla scelta dei numeri e dei simboli su cui puntare, in quanto saranno stampati in modo del tutto automatico e casuale da parte del sistema sulla bolletta di gioco. Ergo, non sarà possibile fare altro che aspettare lo svelamento della cinquina fortunata, per poi confrontarla con quella che campeggia sulla schedina e capire se sarete stati voi i prescelti per festeggiare in compagnia della Dea Bendata.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI: LA SPECIALE CLASSIFICA DEL SIMBOLOTTO

10mila euro è il premio massimo agguantabile da parte di tutti i giocatori del Simbolotto e, per accaparrarselo, occorre indovinare tutti e cinque i simboli e i numeri vincenti. Qualora doveste fallire, non disperate a priori; infatti, sono comunque previsti dal regolamento importi inferiori, che si vincono totalizzando 4, 3 o 2 punti. In attesa della nuova estrazione, analizziamo insieme a voi lettori quali siano i simboli e i numeri ritardatari del Simbolotto. Trattasi di una statistica fine a se stessa e utile soltanto a soddisfare la curiosità dei giocatori, visto che questo gioco non consente agli scommettitori di scegliere in completa autonomia i numeri e i simboli su cui puntare.

In riferimento al Simbolotto, si registra in cima alla graduatoria dei ritardatari il 5 (mano), che si fa attendere da 29 concorsi; lo seguono il 26 (elmo) a quota 25 concorsi e, subito alle sue spalle, il 10 (fagioli), che si fa desiderare da ben 24 estrazioni. Ai piedi del podio trovano ubicazione il 3 (gatta), che ad oggi ha messo a segno 23 ritardi, l’1 (Italia) e il 2 (mela), che mancano rispettivamente da 20 e da 17 concorsi del Simbolotto. Chiudiamo questa particolare top ten con il 20 (festa), con i suoi 16 concorsi mancanti, il 45 (rondine), assente da 16 estrazioni, il 7 (vaso), con le sue 14 assenze e, infine, il 17 (sfortuna), che latita anch’esso da 13 turni.



