SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi sabato 19 marzo 2022

Che serata di estrazioni sarebbe senza quella del Simbolotto? Si tratta sì di un gioco secondario, abbinato al Lotto, ma con i suoi numeri e simboli vincenti ha saputo ritagliarsi uno spazio nel cuore dei giocatori. Per questo l’attenzione durante il viaggio tra le ruote del Lotto non è focalizzata solo su queste combinazioni, ma anche su quelli del Simbolotto, che vengono estratti contestualmente. Dunque, questo è il momento di capire se il vostro piatto di stasera è ricco, cosa vi riserva la fortuna in questo nuovo concorso. Potreste ritrovarvi con una doppia vincita, al Lotto e al Simbolotto, o con solo una per quest’ultimo gioco…

Del resto, con un solo importo avete due possibilità di vincita, quindi l’auspicio è che almeno una si concretizzi e vi regali una piccola o grande gioia in un momento così delicato a livello internazionale. Ecco allora i cinque numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi: la Risata (19), i Buffone (41), il Cacio (30), la Rondine (45), il Maiale (4). (agg. di Silvana Palazzo)

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO E LE SUE VINCITE

Una nuova sfida con la fortuna oggi grazie ad una nuova estrazione del Simbolotto. Da quando ha fatto il suo debutto, ha accompagnato i numeri vincenti del Lotto. Dunque, dopo aver compiuto il tradizionale viaggio tra le ruote, arriva il momento del gioco a cui è abbinato. Un legame che parte dalla modalità di gioco, visto che per partecipare all’estrazione del Simbolotto, oggi 19 marzo 2022 così come negli altri concorsi, bisogna effettuare una giocata al Lotto optando però necessariamente sulla ruota in promozione.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi giovedì 17 marzo 2022

In questo modo sulla schedina di gioco del Lotto viene stampata anche una cinquina di numeri e simboli, quelli da controllare quando arriva il momento dell’estrazione fortunata del Simbolotto, a prescindere dall’ordine e dall’importo giocato sulla specifica ruota. Come avrete potuto notare, non vanno scelti numeri e relativi simboli, perché provvede il sistema ad assegnarli in maniera del tutto automatica.

CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI SIMBOLOTTO

Cresce l’attesa dei numeri vincenti del Simbolotto di oggi. Per gli appassionati di statistiche è anche l’occasione per capire se cambierà qualcosa nella classifica dei ritardatari. A tal proposito, facciamo il punto della situazione per quanto riguarda questa graduatoria. Al primo posto c’è 26 Elmo con 28 ritardi, a seguire al secondo posto c’è 2 Mela che di assenze ne ha accumulate 20. Al terzo posto invece troviamo il 20 Festa che invece non si vede da 19 appuntamenti. Ai piedi del podio si trova il 28 Ombrello che invece di ritardi ne ha collezionati 15.

Quinto posto per 43 Funghi che invece non si vede da 14 estrazioni. A seguire una coppia di simbolotti, quella formata da 6 Luna e 21 Lupo che invece non si vedono da 12 appuntamenti con la fortuna. A completare la top ten dei numeri e simboli ritardatari del Simbolotto un tris, formato da 4 Maiale, 35 Uccello e 34 Testa che hanno tutti e tre 11 ritardi.











