SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi sabato 24 luglio 2021

Tutti pazzi per il Simbolotto in questo sabato 24 luglio 2021. Ancora una volta torna l’appuntamento con il gioco che siamo soliti definire “gemello” del Lotto. Questo stretto legame di parentela è dovuto al fatto che basta piazzare una schedina sul Lotto, più precisamente sulla ruota in promozione per il mese in corso – che in questo luglio 2021 è la Nazionale – per aver accesso anche ad una schedina del Simbolotto. Ogni sabato, dopo l’estrazione del Lotto, tantissimi giocatori vanno a caccia della cinquina vincente di numeri e simboli del Simbolotto, nella consapevolezza che per vincere non è obbligatorio azzeccarli tutti ma anche accontentarsi di quattro, tre o due punti. Il primo premio a quanto ammonta? Molto dipende anche dalla giocata: ad un importo di un euro corrisponde una vincita di 10mila euro per chi fa “5”. Sarete voi i fortunati a mettere le mani sul primo premio?

Numeri e simboli ritardatari del Simbolotto: quali sono i ritardatari per antonomasia alla vigilia di questo concorso? Diamo usubito un’occhiata alle statistiche! Davanti a tutti per numero di assenze c’è il 31 Anguria, in ritardo da 44 turni di fila. Il 4 Maiale è secondo a quota 38 assenze di fila, mentre a condividere il podio con 30 ritardi sono il 7 Vaso e il 22 Balestra. Quinta casella per il 44 Prigione con 25 turni di fila tra gli assenti. Il 17 Sfortuna latita da 21 estrazioni, mentre il 37 Piano è ritardatario da 16 concorsi consecutivi. A seguire troviamo un’altra accoppiata per il Simbolotto: è quella composta dal 38 Pigna e dall’1 Italia, ritardatari entrambi da 14 estrazioni. Chiude la classifica la coppia composta dal 5 Mano e dal 42 Caffé, numeri e simboli assenti da 11 turni di fila. Che sia oggi la volta buona per tornare a fare capolino tra gli estratti?

