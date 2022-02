Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, sabato 26 febbraio

DOPO IL LOTTO COSA ASPETTARSI PER IL SIMBOLOTTO E LE SUE VINCITE

Ultimo giro di valzer, almeno per quanto riguarda il mese di febbraio, che vede andare in scena l’ultima estrazione del Simbolotto nella serata di oggi, sabato 26 febbraio 2022. Il tutto avverrà non appena saranno terminati i sorteggi del Lotto e sarà proprio in quel preciso istante che saranno annunciati i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, che ci auguriamo possano permettere al maggior numero possibile di persone di agguantare sino a 10mila euro ulteriori, a seguito delle eventuali vincite centrate in occasione del gioco del Lotto.

Le regole per provare a tentare la sorte e agguantare uno dei premi in palio sono davvero semplicissime, in quanto non viene neppure richiesto uno sforzo di particolare concentrazione ai giocatori; infatti, è sufficiente esclusivamente effettuare una puntata del Lotto sulla ruota in promozione nel mese in corso, che da martedì cambierà nuovamente. Per quanto concerne questo sabato, tuttavia, la prescelta è ancora una volta quella di Cagliari. Ma quali simboli è meglio scegliere? Il problema nemmeno si pone, in quanto essi saranno impressi in maniera totalmente automatica dal sistema sulla bolletta di gioco e – di conseguenza – non si potrà fare altro che attendere di leggere la cinquina fortunata e metterla a confronto con quella che campeggia sulla schedina per sapere se sarete stati scelti per un ricco brindisi da condividere insieme alla Dea Bendata.

SIMBOLOTTO, LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI: CHI È IN TESTA?

Avrete dunque ormai compreso come per vincere il premio massimo da 10mila euro posto in palio dalla lotteria sia necessario azzeccare tutti e cinque i simboli vincenti del Simbolotto. Qualora la sorte non fosse benevola con voi in tal senso, ricordiamo anche l’esistenza della possibilità di conquistare somme inferiori, centrando 4, 3 o 2 punti. In attesa della nuova estrazione, andiamo a esaminare insieme quali sono i simboli e i numeri ritardatari del Simbolotto. Nota bene: si tratta di una statistica fine a se stessa e unicamente utile a soddisfare la curiosità dei giocatori, visto e considerato che questo gioco non consente agli scommettitori di scegliere in autonomia i numeri e i simboli su cui puntare.

In riferimento al Simbolotto, pertanto, si registra in cima alla graduatoria dei ritardatari il 5 (mano), che si fa attendere da 23 concorsi; lo seguono il 27 (scala) a quota 22 concorsi e, subito alle sue spalle, il 37 (piano), che si fa desiderare da ben 21 estrazioni. Ai piedi del podio trovano ubicazione il 26 (elmo), che ad oggi ha messo a segno 19 ritardi, il 10 (fagioli) e il 17 (gatta), che mancano rispettivamente da 18 e da 17 concorsi del Simbolotto. Chiudiamo questa particolare top ten con l’1 (Italia), con i suoi 14 concorsi mancanti, il 14 (baule), assente da 13 estrazioni, il 38 (pigna), con le sue 12 assenze e, infine, il 2 (mela), che latita da 11 turni.



