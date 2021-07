Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi sabato 3 luglio 2021

Le estrazioni di oggi sabato 3 luglio si chiudono col Simbolotto che non ci regala solo numeri vincenti, ma anche simboli. È del resto la sua particolarità, quella cioè di non avere solo numeri come protagonisti, ma pure simboli. E così quando controllate la combinazione fortunata non dovete tenere d’occhio solo i numeri, ma incrociare anche il controllo con i simboli. Non c’è però alcuna correlazione diretta con la Smorfia napoletana, anche se in qualche caso le interpretazioni possono combaciare… Ma potete anche dare voi le vostre, in base al vostro vissuto e alla vostra esperienza di vita. Quel che conta del resto è il risultato di questa verifica, che potrebbe regalarvi una bella vincita. E non sarebbe male considerando anche il fatto che questo gioco abbinato al Lotto è gratuito. Sarebbe quindi un bel colpo. E allora controllate i numeri vincenti e relativi simboli del Simbolotto. Eccoli qui: il Baule (14), la Scala (27), i Funghi (43), il Cerino (18), l’Elmo (26). (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO? BASTA UNA PUNTATA MINIMA E…

Torna anche oggi, sabato 3 luglio 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. L’estrazione avverrà come da tradizione dopo quella del Lotto: quali saranno i cinque numeri e simboli vincenti che consentiranno ad uno o più fortunati di portarsi a casa il primo premio? Ricordiamo che per la puntata minima da un euro sulla ruota del Lotto associata al Simbolotto, che in questo mese di luglio è la ruota Nazionale, per chi azzecca tutti e cinque i numeri e simboli la vincita è di 10mila euro. Un premio che viene moltiplicato ovviamente per la somma puntata sul Lotto.

Il valore aggiunto del concorso del Simbolotto è infatti quello che non prevede alcun esborso “extra” per prendere parte al gioco del Lotto. Basta infatti puntare sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso per far sì che il sistema generi in maniera del tutto automatica e gratuita anche una schedina del Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Numeri e simboli ritardatari del Simbolotto sono da sempre oggetto delle attenzioni di chi partecipa al concorso. Vediamo allora quali sono le statistiche di questo gioco alla vigilia dell’estrazione di oggi, sabato 3 luglio 2021. Il primatista in fatto di assenze consecutive è ancora una volta il 2 Mela, che ha raggiunto quota 47 ritardi consecutivi. In seconda posizione c’è il 31 Anguria, con 35 assenze di fila, mentre il 12 Soldato manca all’appello da 30 concorsi in successione.

Quarta piazza per il 4 Maiale, le cui assenze sono diventate 29. Il 41 Buffone è in ritardo invece da 26 turni, mentre il 45 Rondine vola tra i ritardatari da 22 turni. Vanno a braccetto il 22 Balestra e il 7 Vaso, le cui assenze consecutive sono diventate 21 giovedì. Nona piazza per l’11 Topi, ritardatario da 19 estrazioni. Chiude la top ten il 21 Lupo, ritardatario da 17 turni. Che sia oggi la volta buona?



