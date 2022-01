Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi sabato 8 gennaio 2022

Oggi, sabato 8 gennaio 2022, è tempo di un nuovo appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. La sequenza magica è stata annunciata pochi istanti fa e “Il Sussidiario.net” l’ha trascritta in tempo reale: ci apprestiamo a riportarla di seguito affinché voi lettori possiate beneficiarne, naturalmente solo dopo aver eseguito le operazioni di abbinamento di ogni numero al simbolo corrispondente. È fondamentale, a questo punto, eseguire un accurato controllo della propria schedina, in maniera tale da essere certi al cento per cento di non cestinare una giocata bollata troppo frettolosamente come “non vincente”.

Altrettanto imprescindibile è, poi, giocare responsabilmente e fare ricorso, per le fasi di verifica, anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Ecco di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Cacio (30), l’Ombrello (28), l’Elmo (26), il Lupo (21), la Rondine (45). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO È IL TURNO DEL SIMBOLOTTO E DEI SUOI PREMI

Torna anche oggi, sabato 8 gennaio 2022, l’appuntamento con il Simbolotto. Siete a conoscenza del regolamento del gioco? Se la risposta è negativa non disperate, ci pensaimo noi a fare un breve ripasso. Anzitutto è bene ricordare che per giocare al Simbolotto non serve sborsare nulla. La sola spesa necessaria è quella da fare per piazzare la propria giocata sul Lotto. Proprio puntando sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso – che per questo gennaio 2022 è quella di Bari – si ha infatti accesso ad un biglietto del Simbolotto gratuito.

Cinque i numeri e simboli presenti sulla schedina: per chi fa l’en plein un premio da 10mila euro per ogni euro investito. Chi fa “4” porta a casa invece il premio è di 50 euro, che diventano 5 € per chi fa “3” e 1€ per chi fa “2”. Tutto chiaro? Siete pronti a giocare?

SIMBOLOTTO, DIAMO UNO SGUARDO AI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Anche oggi l’estrazione del Simbolotto avverrà dopo quella del Lotto. A noi de ilsussidiario.net piace ingannare l’attesa dando un’occhiata alle statistiche del concorso, a partire da quelle dei numeri e simboli ritardatari. Quali sono i grandi assenti del Simbolotto alla vigilia dell’estrazione di oggi, 8 gennaio 2022? Su tutti spicca l’assenza del 43 Funghi, i cui ritardi consecutivi sono diventati 33. Seconda posizione in solitaria per il 23 Amo, che oggi prova a raggiungere proprio 23 assenze di fila. Medaglia di bronzo in coabitazione per il 10 Fagioli e il 31 Anguria, entrambi latitanti da 21 tunri. Quinta casella per il 12 Soldato, che non si vede da 19 turni. Il 22 Balestra è sparito da 18 turni, gli sstessi di 19 Risata e 20 Festa. A chiudere la top ten sono poi il 38 Pigna e il 21 Lupo, assenti rispettivamente da 17 e 16 concorsi consecutivi.

