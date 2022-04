SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 9 aprile 2022

Torna anche oggi il Simbolotto, con una nuova estrazione datata sabato 9 aprile 2022. È stata comunicata pochi secondi fa la combinazione di simboli e numeri vincenti e noi de “IlSussidiario.net” l’abbiamo annotata in tempo reale per voi lettori. A breve troverà ubicazione qui di seguito, ma solo dopo che avremo ultimato gli accoppiamenti dei numeri ai simboli corrispondenti, aspetto a dir poco peculiare e distintivo di questo concorso. Ne approfittiamo per rammentare a tutti voi lettori quanto sia fondamentale eseguire un controllo accurato della schedina, evitando così di gettare via una giocata bollata rapidamente come “non vincente”.

Ricordate sempre di giocare responsabilmente e di fare ricorso, per ciò che concerne le operazioni di verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Procediamo adesso con lo svelamento dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Ombrello (28), il Cerino (18), il Piano (37), il Vaso (7), l’Italia (1). (Agg. di Alessandro Nidi)

Nuovo appuntamento all’insegna del Simbolotto, con una nuova estrazione che segue a stretto giro di posta quella del Lotto. Si tratta del terzo e ultimo sorteggio della settimana che, oltre a regalare emozioni agli scommettitori, si appresta a elargire loro ricchi premi, grazie ai suoi numeri e simboli fortunati. Subito dopo aver scoperto le combinazioni che contraddistinguono le varie ruote del Lotto, l’attenzione è dirottata sulla nuova combinazione del Simbolotto.

Per prendere parte al concorso non serve compilare alcuna scheda di gioco né concentrare l’attenzione sui numeri fortunati da inserire in bolletta. La partecipazione è assolutamente gratuita ed è previsto un unico requisito: eseguire la propria giocata del Lotto sulla ruota attualmente in promozione, che cambia ogni mese. Per questo aprile sarà quella di Genova, inaugurata nelle passate estrazioni del Simbolotto. Dopo aver giocato i propri numeri del Lotto su Genova, di conseguenza, non occorrerà fare altro che aspettare la nuova combinazione fortunata, caratterizzata da cinque simboli e relativi numeri, e sperare che coincida in tutto e per tutto con quella generata dal sistema in modalità totalmente automatica e casuale.

I RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA

Passiamo adesso al capitolo vincite e precisiamo che il premio massimo del Simbolotto è pari a 10mila euro, agguantabile con cinque numeri su cinque. Chance di successo sono riservate anche a chi indovina 4, 3 o 2 numeri/simboli, ma gli importi da acciuffare sono più bassi in rapporto a quello che tutti sognano e inseguono. In attesa della nuova estrazione del Lotto, passiamo all’analisi dei simboli e dei numeri ritardatari del Simbolotto. Una statistica priva di utilità ai fini della scommessa, il cui unico risvolto positivo risiede nel soddisfare le curiosità dei giocatori.

Consultando i dati statistici del Simbolotto, si osserva in vetta alla graduatoria dei ritardatari il 28 (ombrello), che si fa aspettare da 24 concorsi; lo seguono il 43 (funghi) a quota 23 concorsi e, subito alle sue spalle, il 31 (anguria), che si fa desiderare da ben 17 estrazioni. Ai piedi del podio trovano ubicazione il 9 (culla), che ad oggi ha messo a segno 16 ritardi, tanti quelli accumulati dal 22 (balestra). Chiudiamo questa particolare top ten con l’8 (braghe) e il 42 (caffè), assenti da 15 concorsi del Simbolotto, il 39 (forbici), latitanti da 14 turni, e, infine, il tandem 37 (piano) e 18 (cerino), mancanti ambedue da 12 estrazioni.

