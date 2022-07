SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 9 luglio 2022

Anche in questo sabato 9 luglio 2022 ci concentriamo di nuovo sulle estrazioni del Simbolotto. La combinazione di simboli e numeri vincenti è stata annunciata da poco, ma noi de IlSussidiaio.net siamo riusciti ad appuntarla in tempo reale e siamo pronti a proporre ai nostri lettori, come di consueto, il servizio di aggiornamento relativo agli esiti dei sorteggi odierni. La sequenza vincente comparirà fra queste righe non appena saranno portate a termine le operazioni di abbinamento dei numeri ai rispettivi simboli.

Le schedine dovranno essere controllate scrupolosamente, scongiurando così il pericolo di buttare via una schedina fortunata esclusivamente a causa della fretta. Giocate in modo responsabile e verificate la vostra bolletta sui canali ufficiali e nelle ricevitorie. Alea iacta est, dunque passiamo adesso allo svelamento dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione odierna del Simbolotto: la Gatta (3), il Soldato (12), il Maiale (4), il Caffè (42), la Balestra (22). (Agg. di Alessandro Nidi)

LOTTO, DOPO LE SUE VINCITE È TEMPO DEL SIMBOLOTTO

Altro appuntamento con il Simbolotto e con una sua nuova estrazione, in programma nella serata di oggi, sabato 9 luglio 2022. L’esito sarà mostrato soltanto dopo le estrazioni dei numeri del Lotto, ai quali quelli del Simbolotto sono sostanzialmente legati a doppio filo. Di conseguenza, si fa irrefrenabile l’attesa da parte degli scommettitori, che da ogni angolo del Belpaese sognano di poter allungare le mani sul montepremi e potersi così concedere qualche piccolo sfizio che possa rendere più allegra e leggera la loro estate.

Per capire se il Simbolotto andrà a premiare uno dei suoi tanti giocatori, non si può fare altro che attendere che terminino le estrazioni del Lotto, per poi andare a consultare la cinquina magica. Per provare a sfidare la sorte – ricordiamo – servono solo due cose: una buona dose di lato B, che è sempre utile nei concorsi a premi, e, naturalmente, effettuare una giocata del Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese di luglio (Nazionale). A quel punto, in modo del tutto automatico e gratuito, il sistema procederà a elaborare una combinazione totalmente figlia del caso e che non comporterà alcun esborso aggiuntivo per il giocatore.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA

Quanto si può vincere al Simbolotto? Come sempre, ci troviamo dinnanzi a uno dei quesiti che interessano maggiormente il popolo degli scommettitori. Il jackpot non è pari a quello del Superenalotto, ma non va comunque disprezzato; infatti, la vincita massima è di 10mila euro, una somma importante, se si considera che allo scommettitore non viene richiesto di spendere neppure un centesimo in più rispetto all’importo giocato al Lotto. Conduce alla vittoria, in ogni caso, anche un quantitativo minore di numeri indovinati: sono previsti infatti riconoscimenti economici anche con il 4, il 3 e perfino con il 2.

Diamo infine un’occhiata alla classifica dei simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto troviamo il tandem 19 (risata) e 9 (culla), che si fanno entrambi desiderare da 26 concorsi; seguono il 21 (lupo) e l’8 (braghe), mancanti entrambi da 20 estrazioni, e poi l’11 (topi) e il 22 (balestra), rispettivamente in terza e in quarta posizione con 18 e 17 assenze. Quindi, ci imbattiamo nel 33 (elica), assente da 15 turni, e, infine, il tris a cui danno vita il 42 (caffè), il 26 (elmo) e il 3 (gatta), che hanno accumulato 12 defezioni.











