SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi 1 febbraio 2022

IL LOTTO PASSA IL TESTIMONE AL SIMBOLOTTO PRONTO A REGALARE SORPRESE CON I SUOI RICCHI PREMI

Torna anche oggi, martedì 1 febbraio 2022, l’appuntamento con il Simbolotto. Essendo il primo giorno del nuovo mese abbiamo il dovere di indicare qual è la ruota del Lotto in promozione, ovvero quella su cui è necessario giocare per avere in dote – in maniera del tutto automatica e gratuita – una schedina del Simbolotto. Se per tutto gennaio la prescelta era stata quella di Bari, a febbraio la ruota su cui bisogna puntare è quella di Cagliari. Fatto ciò sarà il sistema a generare una schedina contenente cinque numeri e simboli con la quale andare a caccia del primo premio di giornata, che ammonta come sempre a 10mila euro per ogni euro investito. Attenzione però a non stracciare la schedina qualora non azzecchiate tutti e cinque i numeri e simboli: si vince infatti anche facendo “4”, “3” e “2”.

SIMBOLOTTO: INDAGHIAMO SUI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come da tradizione anche oggi l’estrazione del Simbolotto avverrà dopo quella del Lotto. Come ingannare l’attesa? Magari dando un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari del concorso. Davanti a tutti per numero di assenze consecutive troviamo il 12 Soldato, che non fa capolino da 29 turni di fila. Seconda posizione per il 24 Pizza, ritardatario da 21 concorsi; segue l’8 Braghe, ritardatario da 18 estrazioni di fila. Quarta casella? Spetta di diritto al 32 Disco, ritardatario da 17 concorsi consecutivi. Spazio poi ad una coppia, quella formata da 29 Diamante e 36 Nacchere: entrambi sono assenti da 16 turni. Settima casella occupata dal 13 Rana, che non salta fuori da 14 estrazioni, mentre in ottava posizione c’è il 5 Mano (12 ritardi). In nona posizione c’è poi il 27 Scala, sparito da 11 turni. A chiudere la top ten è un’accoppiata: 35 Uccello e 37 Piano non fanno capolino fra gli estratti da 10 concorsi. Che sia oggi la volta buona?

