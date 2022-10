SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 18 ottobre 2022

Il Simbolotto va in scena oggi, martedì 18 ottobre 2022, con una nuova estrazione e con i suoi numeri vincenti, che di fatto inaugurano la settimana dei concorsi a premi, dopo il Million Day e l’Extra MillionDay di ieri. La combinazione di simboli e numeri vincenti è stata da poco comunicata e noi de IlSussidiario.net l’abbiamo appuntata per voi lettori, tanto che stiamo per darle spazio di seguito.

In questo istante sono in corso le operazioni di abbinamento dei simboli ai loro numeri corrispondenti e vi rammentiamo, sfruttando quest’attesa, l’importanza di giocare responsabilmente, con le schedine che dovranno essere verificate con scrupolo, poiché la possibilità di cestinare una bolletta vincente è davvero elevata. Ora passiamo alla lettura dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: la Pigna (38), la Testa (34), a Luna (6), il Naso (16), l’Elica (33). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO CON LE SUE VINCITE

C’è tanta attesa per scoprire i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto di oggi, martedì 18 ottobre 2022! La combinazione vincente sarà rivelata soltanto al termine delle estrazioni del Lotto, fino ad allora i giocatori resteranno con il fiato sospeso per capire se la Dea Bendata intende regalare loro qualche vincita extra da aggiungere ai premi del Lotto. Per partecipare all’estrazione di oggi del Simbolotto, dovete effettuare una giocata al Lotto ma in più dovrete anche scommettere sulla ruota associata al mese corrente. Per prendere parte a questo gioco, dunque, per tutto ottobre dovrete puntare sulla ruota di Roma.

Se volete tentare anche voi la Fortuna con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, vi basterà scegliere la ruota di questo mese e nella porzione finale delli scontrino del Lotto troverete una sequenza di simboli e numeri elaborati e stampati in maniera del tutto casuale. I simboli sono 45 in totale e soltanto 5 saranno quelli vincenti. Un dettagli importante: la partecipazione è gratuita, quindi non dovrete sostenere alcun costo extra né scommettere altro denaro oltre alla somma che avete già deciso di destinare al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Il Simbolotto è una delle modalità di gioco associate al gioco del Lotto e dipende dalla ruota associata al mese corrente. Può quindi fruttare delle vincite aggiuntive che si sommano a quelle che potreste ottenere nel gioco del Lotto. I premi variano a seconda di quanti simboli e numeri avete indovinato tra quelli vincenti e cambia anche in base all’importo della vostra giocata. Come leggiamo sul sito ufficiale, se giocate 1 euro potete ottenere un altro euro se indovinate due dei cinque simboli vincenti, 5 euro se azzeccate tre simboli, 50 euro acchiappando quattro simbolotti e infine 10.000 euro indovinando tutti e cinque i simbolotti fortunati di questa sera.

L’estrazione delle combinazioni vincenti del Simbolotto è sempre un momento di grande emozione, anche perché sono diversi i simboli che tengono i giocatori con il fiato sospeso. Come riferiscono le statistiche ufficiali, il 38 (pigna) si sta tenendo alla larga dia riflettori da 30 turni. Con un po’ di stacco segue il 25 (Natale) che ha registrato 25 assenze. Continuando a esplorare i numeri ritardatari incontriamo anche il 15 (ragazzo) con 18 assenze, il 35 (uccello) che latita da 17 estrazioni, l’1 (Italia) di cui non c’è traccia da 16 turni. E sempre con 16 assenze c’è anche il 6 (Luna), a cui segue il 28 (ombrello) con le sue 14 assenze e il 31 (anguria) con 13 assenze. Dal Simbolotto latitano anche il 39 (forbici) con un ritardo di 12 turni e il 5 (mano) che ha già accumulato 11 estrazioni senza comparire sul piccolo schermo.

