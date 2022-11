SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 2 novembre 2022

Anche in data odierna, mercoledì 2 novembre 2022, il Simbolotto fa ritorno con una nuova estrazione. La combinazione di simboli e numeri vincenti è stata annunciata pochi istanti fa e noi de “IlSussidiario.net” siamo riusciti ad annotarla per voi in tempo reale. Tra poco troverà spazio in questo articolo, non appena saranno concluse le operazioni di accoppiamento dei numeri ai simboli corrispondenti. Tenete a mente che è fondamentale eseguire un controllo approfondito della schedina, evitando di cestinare una giocata bollata troppo frettolosamente come “non vincente”.

LOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 2 novembre 2022

Il consiglio è quello di scommettere in modo responsabile e di fare sempre ricorso, per quanto attiene alle operazioni di verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Passiamo ora allo svelamento dei numeri e simboli vincenti dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Vaso (7), il Caffè (42) il Quadro (40), la Testa (34), l’Uccello (35). (Agg. di Alessandro Nidi)

SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi 31 ottobre 2022

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL LOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO: LA GIOCATA DEL LOTTO HA PORTATO FORTUNA?

Oggi, mercoledì 2 novembre 2022, si palesa una nuova estrazione dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto, con l’auspicio che sia accompagnata da una dose di buona sorte per tutti gli scommettitori che decideranno di dare la caccia a un ricco premio. Gli esiti del Simbolotto sono legati a doppio filo a quelli del Lotto e, pertanto, si dovrà aspettare la serata odierna per comprendere se la Dea Bendata avrà deciso di manifestarsi in tutta la sua generosità. Nell’attesa delle estrazioni, effettuiamo un celere riepilogo delle modalità attraverso le quali giocare.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 29 ottobre: le quote

Per acciuffare uno degli importi messi in palio dal Simbolotto, bisognerà convalidare la propria giocata al Lotto sulla ruota associata a tale lotteria per il mese attuale (Torino). Archiviato questo passaggio, automaticamente e gratuitamente sarà sviluppata dal cervellone elettronico una combinazione di simboli e di numeri casuale, che sarà stampata sulla schedina del Lotto. La bolletta non comporterà alcuna spesa ulteriore per il giocatore, escluso ovviamente il prezzo da corrispondere per la propria puntata al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto quanto possono consentire di vincere ai giocatori? Consultando il sito internet ufficiale, nel caso qualcuno riuscisse a intercettare la cinquina vincente, conquisterebbe un premio di 10mila euro. Importi economici inferiori, invece, rimpingueranno le casse di coloro che indovineranno un quantitativo inferiore di numeri (4, 3, 2).

Infine, passiamo a esaminare la graduatoria dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto c’è il 15 (ragazzo), che si fa desiderare da 24 concorsi; seguono l’1 (Italia), in seconda posizione con 22 assenze, e, in terza piazza, il 39 (forbici), con 18 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 13 (rana), che non si palesa da 16 turni, nel 32 (disco), che non si manifesta da 15 sorteggi, e nel 40 (quadro) e nel 37 (piano), con 14 ritardi accumulati fino a qui. Infine, a chiudere la top ten dei ritardatari sono il tandem a cui danno vita l’11 (topi) e il 20 (festa), con 13 latitanze di fila, e il 22 (balestra), con 12 assenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA