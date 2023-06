Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti, oggi 20 giugno 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: OGGI 20 GIUGNO 2023 NUOVO CONCORSO

Inizia finalmente una nuova settimana in compagnia del Simbolotto, gioco associato al Lotto! Manca davvero poco all’estrazione dei numeri e dei simboli vincenti di oggi, martedì 20 giugno 2023, perciò possiamo sfruttare questo tempo extra per riepilogare per bene come si partecipa e che cosa si vince. Poiché, come detto, il Simbolotto è collegato al gioco principale del Lotto, per prendere parte al sorteggio dei premi in denaro occorre piazzare una scommessa sul gioco principale. In particolare, bisogna puntare sulla ruota del Lotto associata al mese in corso: fino al 30 giugno, la ruota interessata è quella di Napoli.

Tutto qui? Ebbene, sì! Infatti, dopo aver scommesso sulla ruota del Lotto, sul vostro scontrino sarà stampata in automatico una combinazione di 5 numeri e simboli generata casualmente, tra i 45 totali. Se tutti si riveleranno vincenti, potrete tornare a casa con ben 10.000 euro in tasca. Quattro dei cinque simboli e numeri vincenti fruttano invece una vincita di 50 euro, tre 5 euro e due 1 euro come consolazione.

SIMBOLI E NUMERI IN RITARDO DEL SIMBOLOTTO

Non è ancora arrivato il momento dell’estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto per oggi, martedì 20 giugno 2023, ma è davvero questione di pochissime ore. In questi momenti di attesa è sempre utile andare ad analizzare le statistiche di gioco per cercare di intuire come potrebbe comportarsi la Dea Bendata questa sera. Guardando ai precedenti concorsi, scopriamo che l’Italia (1) è il simbolotto che ha accumulato più ritardi, ben 24. Un numero identico è stato registrato da il Naso (16). Al secondo posto tra gli assenti abbiamo la Balestra (22) con 23 assnze, e poi il Disco (33) con che si è assentato già 22 volte.

Quali sono invece i numeri e i simboli frequenti nel Simbolotto, che potrebbero essere i favoriti nel prossimo sorteggio ormai imminente? Al primissimo posto continua a dominare il Diamante (29) con 84 presenze, mentre il secondo posto continua a essere stabilmente occupato da la Gatta (3) con le sue 81 partecipazioni. Sull’ultimo gradino del podio troviamo il Cerino (18) con 79 estrazioni alle spalle. Al di fuori del podio segnaliamo i Topi e l’Elica (33) con 76 presenze ciascuno.











