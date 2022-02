SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 3 febbraio 2022

Seconda estrazione del mese per il Simbolotto, che torna oggi con un nuovo appuntamento con i numeri vincenti e i relativi simboli. Li abbiamo raccolti per metterli subito a vostra disposizione e favorire la vostra meticolosa operazione di controllo della vostra giocata. Un aiuto che può tornare utile, visto che sarete anche alle prese con il controllo del Lotto, gioco a cui il Simbolotto è associato. Dunque, prendetevi il tempo necessario per un momento che potrebbe regalarvi delle belle soddisfazioni, magari una vincita inaspettata o tanto desiderata.

L’auspicio è che poi i minuti successivi siano di festa per l’eventuale vincita realizzata. Ma ora preferiamo lasciare spazio alla concretezza, ai numeri e simboli vincenti del Simbolotto: il Maiale (4), il Naso (16), il Cerino (18), il Cacio (30), il Buffone (41). Buona fortuna con l‘estrazione di oggi del Simbolotto! (Agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO: NUOVE RICCHE VINCITE IN ARRIVO DOPO QUELLE DEL LOTTO?

Il Simbolotto è pronto a fare il suo ritorno nella prima serata di oggi, giovedì 3 febbraio 2022. Si tratta del secondo appuntamento della settimana, che ve a collocarsi proprio nel mezzo e che richiama l’attenzione degli appassionati in vista di nuove possibili vincite da mettere a segno dopo la consueta estrazione del Lotto. Con il precedente appuntamento si è inaugurata anche la nuova ruota in promozione collegata al gioco “gemello”. Dopo aver salutato la ruota di Bari è arrivato il momento di accogliere quella di Cagliari.

Questo piccolo cambiamento porta anche a mutare le regole del Simbolotto. Per poter tentare di accaparrarsi un bel gruzzoletto, si dovrà procedere con la giocata del Lotto puntando però proprio sulla ruota di Cagliari. Questo darà il diritto di partecipare gratuitamente ed in modo automatico al Simbolotto. Sarà così stampata la ricevuta contenente cinque numeri e relativi simboli del tutto casuali che potrebbero però rappresentare la combinazione vincente estratta solo dopo l’estrazione dei numeri di tutte le ruote del Lotto.

SIMBOLOTTO: ALLA SCOPERTA DEI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

La vincita massima che è possibile realizzare con il Simbolotto è pari a 10mila euro e potrà andare a sommarsi agli altri eventuali premi realizzati nel Lotto. Ad ogni modo, questa non sarà neppure la sola in quanto sono a disposizione dei concorrenti anche dei premi minori che sarà possibile ottenere il “4”, “3” e “2” punti. Nell’attesa di scoprire la nuova combinazione odierna, potrà intrattenere gli appassionati il consueto aggiornamento relativo ai numeri e simboli ritardatari nel Simbolotto.

Stando all’ultima classifica aggiornata a prima della nuova estrazione, ad aprire le danze ci pensa il 12 soldato assente da 30 concorsi. Lo segue sul podio il 24 pizza con 22 ritardi ed il 33 disco con 18 estrazioni mancanti. Appena fuori dal podio troviamo ben due presenze, entrambe con 17 ritardi, ovvero il 29 diamante ed il 36 nacchere. Il 13 rana ha invece messo a segno 15 estrazioni saltate. Sono 13, invece, i turni mancanti per l’accoppiata del Simbolotto 13 mano. Come andrà nella prima serata di oggi?



