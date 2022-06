SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 3 giugno 2022

Nella giornata di oggi, venerdì 3 maggio 2022, il Simbolotto torna con una nuova estrazione, che speriamo possa rivelarsi fortunata. La combinazione di simboli e numeri vincenti è stata comunicata da pochi secondi e noi de “IlSussidiario.net” l’abbiamo appuntata in tempo reale: campeggerà di seguito, non appena saranno concluse le operazioni di abbinamento dei numeri ai simboli corrispondenti. Rammentiamo a voi tutti che è fondamentale eseguire un controllo approfondito della schedina, evitando così di buttare via una giocata etichettata troppo rapidamente come “non vincente”.

LOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 3 giugno 2022

Le scommesse devono sempre essere eseguite responsabilmente e si deve ricorrere, per l’attività di verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Proseguiamo con lo svelamento dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: la Sfortuna (17), l’Anguria (31), il Quadro (40), la Luna (6), l’Elica (33). (Agg. di Alessandro Nidi)

ESTRAZIONI SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti 31 maggio: vola il Jackpot

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL LOTTO E DEL 10eLOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO, DOPO IL LOTTO ARRIVA CON LE SUE VINCITE

Primo concorso del nuovo mese all’insegna del gioco del Simbolotto, l’appuntamento con la fortuna che arriva puntuale subito dopo il Lotto. Si tratta, nel dettaglio, della seconda estrazione della settimana, che si colloca proprio nel mezzo in questa prima serata di oggi 3 giugno 2022. Per poter sperare di accaparrarsi una ricca vincita sarà però necessario attendere la fine dell’estrazione dei numeri su tutte le ruote del Lotto. A quel punto, basterà prendere tra le mani il proprio scontrino e verificare se si tratta della combinazione vincente.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 31 maggio 2022

Ma come è possibile giocare al Simbolotto? Le regole sono le più semplici dei vari giochi a premi targati Sisal in quanto in questo caso tutto avverrà in modo totalmente automatico e gratuito. Proprio così: al concorrente desideroso di sfidare la Dea Bendata è richiesta solo una giocata al Lotto sulla ruota in promozione nel mese in corso. Dopo Milano, per questo giugno si scenderà al sud: la ruota in promozione per tutto il mese sarà quella di Napoli. A questo punto siete pronti a scoprire se quella generata automaticamente sulla vostra schedina è la combinazione fortunata oppure no.

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI: LA CLASSIFICA

Sono in tanti anche stasera 3 giugno a sperare di poter intercettare la vincita più elevata della serata nel Simbolotto, ovvero quella pari a 10mila euro e che sarà possibile mettere a segno solo riscontrando la presenza dei cinque numeri e simboli estratti. Ricordiamo infatti che l’opzione di gioco del Lotto è costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, e viene automaticamente abbinata in modo del tutto gratuito a ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione. Oltre alla vincita massima però, ce ne sono anche altre in palio con il “4”, il “3” ed anche con il “2”.

Ora uno sguardo ai numeri ed ai simboli ritardatari nel gioco del Simbolotto. Qual è la nuova classifica generata in occasione della prossima estrazione in programma per oggi, giovedì 2 giugno 2022? Scopriamo insieme, a partire dal ‘podio’ che vede sul gradino più alto la presenza dell’accoppiata 1-Italia, assente da 22 concorsi; segue 45 Rondine, che manca da 19 concorsi ed infine 14 Baule atteso da 18 concorsi. Appena fuori dal podio troviamo ben tre presenze, tutte a quota 15: 29-Diamante; 5 Mano e 20 Festa. Si prosegue con 10 Fagioli che si fa desiderare da 13 estrazioni e poi ancora 7 Vaso che ha collezionato ad oggi ben 12 concorsi in ritardo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA