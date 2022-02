SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 5 febbraio 2022

Oggi, sabato 5 febbraio 2022, è arrivato il tempo di osservare una nuova estrazione del Simbolotto. Poco fa è stata annunciata la sequenza magica e “IlSussidiario.net” l’ha appuntata in tempo reale: ci apprestiamo a riportarla di seguito, non prima però di avere concluso le operazioni di abbinamento dei numeri ai loro simboli corrispondenti. In virtù anche di questo tratto peculiare del gioco, diviene imprescindibile l’effettuazione di un controllo accurato della vostra schedina, così che possiate essere sicuri al cento per cento di non buttare via una giocata etichettata frettolosamente come “non vincente”. Va inoltre sempre tenuta a mente l’importanza di giocare in modo responsabile e di ricorrere, per la verifica, anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie.

Riportiamo adesso i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Anguria (31), le Forbici (39), il Caffè (42), la Risata (19), il Vaso (7). (Agg. di Alessandro Nidi)

TERMINATO IL LOTTO È COMPITO DEL SIMBOLOTTO REGALARE GRANDI PREMI

Nuovo appuntamento con il Simbolotto nella serata di oggi, sabato 5 febbraio 2022. Trattasi del terzo e ultimo appuntamento della prima settimana del nuovo mese con questo concorso, che consente a tutti gli appassionati di provare a piazzare una sostanziosa doppietta, qualora abbiano deciso di puntare i propri numeri del Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto, che ricordiamo essere quella di Cagliari, dopo che gennaio si era aperto con Bari. Saranno pertanto le puntate sulla ruota sarda a garantire agli scommettitori la possibilità di concorrere anche alla vittoria di un premio in denaro con questa seconda lotteria, in maniera totalmente gratuita (si pagherà soltanto l’importo giocato al Lotto, ndr).

Ma come si fa a tentate la sorte al Simbolotto? La risposta è semplice almeno quanto la domanda: occorrerà procedere con almeno una giocata del Lotto, come detto, su Cagliari. Si otterrà così il diritto di partecipare gratuitamente e in modo del tutto casuale al Simbolotto e sulla bolletta campeggeranno, oltre ai numeri selezionati per il Lotto, anche altri cinque numeri e simboli, scelti dal sistema in maniera del tutto casuale, che potrebbero tuttavia rappresentare la combinazione vincente e garantire introiti economici extra agli appassionati.

SIMBOLOTTO, LE STATISTICHE: QUALI SONO I RITARDATARI DEL CONCORSO?

Il jackpot in palio al Simbolotto è fisso e corrisponde a 10mila euro e si andrà a sommare agli altri eventuali premi conquistati al Lotto. Inoltre, sono in palio riconoscimenti minori, che sarà possibile agguantare mettendo a referto rispettivamente 4, 3 e 2 punti. In attesa di conoscere la combinazione vincente odierna, proponiamo ai nostri lettori una rapida lettura dei simboli ritardatari, per poterli così confrontare con quelli assegnati in automatico al momento della stampa della schedina del Lotto.

Le statistiche riferiscono che in vetta alla graduatoria dei simboli più latitanti troviamo il 12 (soldato), assente da 31 concorsi. Lo segue sul podio il 24 (pizza) con 23 ritardi e il 33 (disco) con 19 assenze consecutive. Appena fuori dal podio troviamo due presenze, entrambe con 18 turni di ritardo, ovvero il 29 (diamante) e il 36 (nacchere). Il 13 (rana), ha invece messo a segno 16 estrazioni saltate, mentre il 5 (mano) non si palesa da ben 14 estrazioni.



