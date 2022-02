Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, 8 febbraio 2022

LOTTO È TERMINATO E DOPO AVER ASSEGNATO I SUOI PREMI IN ARRIVO IL SIMBOLOTTO

Nuova settimana e quarto appuntamento del mese con il Simbolotto, che svelerà la propria sequenza fortunata nella serata di oggi, martedì 8 febbraio 2022. Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati del gioco del Lotto, che hanno la possibilità gratuita di provare a incrementare la loro potenziale vincita, qualora giochino i propri numeri del Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto, che per tutto il mese di febbraio sarà quella di Cagliari. Soltanto scegliendo di puntare sulla ruota isolana, pertanto, potrà essere assicurata agli scommettitori la chance di concorrere anche alla conquista di un premio in denaro con questa seconda lotteria.

Se ancora vi state domandando come si gioca al Simbolotto, vi tranquillizziamo, perché l’operazione è davvero semplice e immediata; infatti, servirà procedere con almeno una giocata del Lotto, come anticipato poc’anzi, su Cagliari. In questa maniera, si guadagnerà il diritto di partecipare gratuitamente al Simbolotto e sulla parte bassa della bolletta del Lotto campeggeranno, oltre ai numeri su cui si è deciso di scommettere, anche altri cinque numeri e simboli, selezionati dal sistema in maniera del tutto casuale, ma che potrebbero rappresentare la combinazione vincente e garantire introiti economici extra agli appassionati.

SIMBOLOTTO: SCOPRI LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI DEL CONCORSO TARGATO LOTTOMATICA

Se vi state chiedendo quale sia la cifra massima a cui si possa aspirare giocando al Simbolotto, vi rammentiamo che l’importo è fisso, corrisponde a 10mila euro e si sommerà agli altri eventuali premi conquistati al Lotto. Sono altresì in palio riconoscimenti minori, che sarà possibile agguantare totalizzando 4, 3 o 2 punti. In attesa di conoscere la combinazione vincente odierna, vi proponiamo una rapida lettura dei simboli ritardatari, così da poter operare un raffronto con quelli assegnati automaticamente dal sistema al momento della stampa della schedina del Lotto.

Le statistiche riferiscono che in vetta alla graduatoria dei simboli più latitanti troviamo il 12 (soldato), assente da 32 concorsi. Lo segue sul podio il 24 (pizza) con 24 ritardi e il 33 (disco) con 20 assenze consecutive. Appena fuori dal podio troviamo due presenze, entrambe con 19 turni di ritardo, ovvero il 29 (diamante) e il 36 (nacchere). Il 13 (rana), ha invece messo a segno 17 estrazioni saltate, mentre il 5 (mano) non si palesa da ben 15 estrazioni.



