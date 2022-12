Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedÃ¬ 1 dicembre 2022

SIMBOLOTTO, QUALI VINCITE IN ARRIVO DOPO L’ESTRAZIONE DEL LOTTO?

È il primo giorno dell’ultimo mese dell’anno e anche in questo giovedì 1 dicembre 2022 il Simbolotto, mediante i numeri e i simboli vincenti della sua nuova estrazione, si appresta a fare trattenere il respiro a milioni di scommettitori disseminati lungo lo Stivale. C’è già una novità, che noi de IlSussidiario.net vogliamo comunicarvi: a decorrere dalla data odierna e sino a fine mese, la ruota del Lotto abbinata al concorso non sarà più quella di Torino, bensì quella di Venezia. Inoltre, vale la pena rammentare che gli esiti dei sorteggi del Simbolotto saranno svelati contestualmente ai numeri vincenti del Lotto.

Per ciò che concerne ogni quesito legato al “come si gioca”, vi tranquillizziamo prontamente, dicendovi che per provare a vincere uno dei premi posti in palio dal Simbolotto non bisognerà fare altro che eseguire una giocata del Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese corrente. Sarà quindi il sistema, in maniera automatica e gratuita, a elaborare in tempo reale ed esclusivamente per voi lettori una sequenza di numeri e simboli, che verrà riportata nella porzione terminale della bolletta. Ricordatevi naturalmente di consultarla dopo le estrazioni del Lotto per scoprire se avrete vinto.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA

Per mezzo dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto si possono realizzare vincite di diversa entità, a seconda del “quantitativo” intercettato. Facendo 5 su 5, ad esempio, si conquistano 10mila euro: un riconoscimento economico indubbiamente inferiore rispetto a quelli posti in palio da altri concorsi, ma neppure da disdegnare, se si considera che la partecipazione a questo concorso è, di fatto, gratuita. Vi sono poi premi minori, che si possono conquistare intercettando 4, 3 oppure 2 numeri e simboli.

Concludiamo l’itinerario fra le estrazioni del Simbolotto coi numeri e simboli ritardatari: una graduatoria fine a se stessa, dal momento che al giocatore non è consentito scegliere la combinazione nella quale riporre le proprie speranze, ma comunque interessante da “spulciare”. Al primo posto si colloca l’1 (Italia), che si fa desiderare da 35 concorsi; seguono il 13 (rana), in seconda posizione con 29 assenze, e, in terza piazza, il 37 (piano), con 267 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 45 (rondine), che non si palesa da 23 turni, nel 9 (culla), che non si manifesta da 21 sorteggi, e nel tandem formato dal 24 (pizza) e dall’8 (braghe), con 20 ritardi accumulati fin qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il 25 (Natale) con 17 latitanze di fila, e, infine, il 43 (funghi) e l’accoppiata 40 (quadro) e 34 (testa), rispettivamente con 13 e 12 assenze consecutive.

