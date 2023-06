Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 1 giugno 2023

SIMBOLOTTO, OGGI 1 GIUGNO 2023 LA NUOVA ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI

Comincia un nuovo mese, ma l’attesa per scoprire cosa succederà durante l’estrazione dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi, giovedì 1 giugno 2023, è sempre la stessa! Se siete nuovi a questo concorso, dovete sapere che si tratta di un gioco associato al Lotto. Per questo motivo è necessario partecipare al gioco principale per scommettere sul Simbolotto. In particolare, per prendere parte al sorteggio dovete aver scommesso sulla ruota associata al mese in corso – essendo a giugno, in questo caso stiamo parlando della ruota di Napoli – per ricevere in automatico sul vostro scontrino una combinazione di 5 numeri e simboli generata casualmente, tra i 45 disponibili.

L’estrazione del Simbolotto avviene al termine del sorteggio delle undici ruote del Lotto, a Roma. Una volta svelati i numeri e i simboli vincenti pescati oggi, la vincita dipenderà naturalmente da quanti ne avrete indovinati. In questo caso non sarà importante l’ordine in cui compaiono sulla vostra schedina, basta che combacino con quelli sorteggiati per cercare di agguantare il premio massimo da 10.000 euro. Inoltre, è sempre bene ricordare che le vincite del Simbolotto si possono sommare a quelle del Lotto, pur restando indipendenti dal gioco principale.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI E DEI FREQUENTI

Cosa fare per ingannare l’attesa in vista dell’estrazione del Simbolotto di oggi, giovedì 1 giugno 2023? L’idea migliore può essere approfittare di queste ultimissime ore per capire quali sono i numeri e i simboli frequenti e i ritardatari secondo le statistiche ufficiali. Guardando alle ultime serate, i grandi favoriti sembrano essere ancora una volta Il Diamante (29) con le sue 84 presenze, poi La Gatta (3) con già 80 estrazioni alle spalle, Il Cerino (18) con i suoi 79 sorteggi e ancora L’Elica (33) con 75 presenze.

Cosa succede invece tra i numeri e simboli ritardatari del Simbolotto? In questo caso i grandi assenti si confermano essere Il Ragazzo (15) che conquista il podio con 51 assenze, seguito con netto distacco da Il Lupo (21) e le sue 27 assenze. Terzo gradino per i Fagioli (10) che mancano da 23 concorsi, mentre al di fuori del podio c’è l’Italia (1) con 16 assenze.











