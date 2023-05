SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 11 maggio 2023

Siamo di nuovo in attesa dell’estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto di oggi, giovedì 11 maggio 2023. Questo è un gioco associato al Lotto, dunque possono partecipare tutte le persone che intendono già scommettere durante il gioco principale, seguendo alcune semplicissime regole che vi riepiloghiamo qui sotto assieme alla combinazione vincente di questa sera.

I giocatori del Simbolotto possono agguantare un premio massimo di 10.000 euro indovinando tutti e cinque i simboli e i numeri vincenti appena estratti. Se sarete riusciti ad azzeccare quattro dei cinque numeri e simboli potrete portare a casa la cifra comunque interessante di 50 euro. Con tre invece intascherete cinque euro e con due numeri e simboli il premio di consolazione è pari a 1 euro. Per non lasciarvi sfuggire neanche la vincita più contenuta, il nostro consiglio è di procedere al controllo della schedina approfittando di un angolo tranquillo della vostra casa, in modo da non incappare in possibili sviste dettate dalla distrazione. Se siete pronti a scoprire che cosa ha in serbo per voi la Dea Bendata e a ritagliarvi un momento di tranquillità, passiamo subito a vedere quali sono i simboli e i numeri vincenti del Simbolotto di oggi: l’Amo (23), il Maiale (4), il Diamante (29), il Natale (25), la Mela (2).

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI

Sta per avere luogo l’appuntamento di oggi, giovedì 11 maggio 2023, con l’estrazione di simboli e numeri vincenti del concorso Simbolotto associato al gioco del Lotto. Sapete già tutto su come si prende parte a questo gioco? Nel caso di dubbi, lasciate che vi accompagniamo alla scoperta delle regole e delle modalità di gioco. Se avete giocato al Lotto scommettendo sulla ruota del mese, in questo caso essendo maggio si tratta della ruota di Milano, per ogni schedina emessa avrete la possibilità di ricevere nello stesso scontrino una combinazione casuale di 5 simboli, tra i 45 disponibili in totale.

A questo punto, una volta avvenuta l’estrazione delle undici ruote del Lotto a Roma, si procederà al sorteggio dei cinque simboli e numeri vincenti che decreteranno l’esito del Simbolotto. A questo punto, i premi che si possono vincere dipendono da quanti numeri e simboli avete indovinato, indipendentemente dall’ordine in cui sono stati estratti e dall’importo che avete deciso di giocare.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI E DEI FREQUENTI

Cosa c’è di meglio da fare per ingannare l’attesa che scoprire le statistiche relative al Simbolotto, il gioco associato al Lotto? Mancano infatti ancora alcune ore prima che avvenga l’estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto di oggi, giovedì 11 maggio 2023. È allora interessante restare aggiornati su come si stanno comportando i simboli nelle ultime estrazioni. Tra i numeri frequenti segnaliamo: il Diamante (29), apparso 83 volte, poi la Gatta (3) e il Cerino (18) con 77 sorteggi a testa. Andando a sbirciare al di sotto del podio troviamo i Topi (11) e l’Elica (33) ciascuno con 74 presenze.

Un’altra statistica imperdibile è quella che raccoglie i simboli ritardatari, alcuni dei quali potrebbero rivelarsi inaspettatamente vincenti per questo gioco abbinato al Lotto. Le statistiche ufficiali del Simbolotto segnalano: il Quadro (40) con le 44 assenze, il Ragazzo (15) con 42 ritardi. A seguire sul podio troviamo le Braghe (8) con 33 mancate estrazioni.











