Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti, oggi giovedì 13 aprile 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, DOPO IL LOTTO IN ARRIVO NUOVI PREMI

Come di consueto, anche oggi giovedì 13 aprile 2023, verrà fatta l’estrazione dei giochi associati al Lotto, tra cui il Superenalotto e il 10eLotto, che vedrà anche la selezione dei simboli e numeri vincenti del Simbolotto! Come ogni giorno, il montepremi fisso in palio in questo particolare gioco, ammonta a 10mila euro, che spetteranno a chiunque riuscirà ad indovinare tutti e 5 i simboli, indipendentemente dal loro effettivo ordine di estrazione.

Per giocare al Simbolotto, inoltre, non è richiesta nessuna abilità particolare e neanche una spesa aggiuntiva per il giocatore. Basterà, infatti, piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, avendo solamente cura di selezionare la ruota nazionale in promozione questo mese, che ricordiamo essere quella di Genova. Sulla schedina del Lotto, al fondo, verranno riportati anche 5 simboli, assegnati casualmente (ma, appunto, anche gratuitamente) a tutti i giocatori. Quelli costituiranno la propria scommessa al Simbolotto, mentre una volta arrivati a sera sarà piuttosto semplice ed immediato scoprire se si è vinto uno dei tanti premi in palio in questo gioco!

I SIMBOLI IN RITARDO DEL SIMBOLOTTO

Insomma, abbiamo visto che partecipare all’estrazione del Simbolotto è veramente facilissimo ed essendo un gioco completamente gratuito, le eventuali vincite saranno ancora più gratificanti! Oltre ai 10mila euro in palio per chi indovina tutti e 5 i simboli estratti, infatti, ricordiamo che altri premi attenderanno anche chi, per esempio, porta a casa solamente 4 simboli, dal valore di 50 euro. Con 3 simboli indovinati si scende, invece, a 5, mentre chi ne indovina solamente 2 porterà a casa un premio di consolazione da 1 euro.

Attendendo l’estrazione odierna del Simbolotto, recuperiamo anche rapidamente le statistiche su questo gioco, in particolare per quanto riguarda i simboli meno frequenti. Il Quadro (40) ha finalmente scalzato l’Italia, ed ora conta 32 estrazioni di ritardo. Lo seguono, invece, il Ragazzo (15) con 30 ritardi, la Mela (2) con le sue 28 assenze, i Funghi (43) in ritardo di 27 estrazioni e il Cerino (18) che manca da 26 volte. Gli ultimi simboli vincenti del Simbolotto, lo ricordiamo, sono stati: il Piano (37), la Rana (13), il Buffone (41), il Maiale (4) e l’Italia (1).

