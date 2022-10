Simbolotto Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 13 ottobre

Estrazione Simbolotto: come funziona il gioco correlato al Lotto?

Come d’abitudine il martedì, giovedì e sabato, anche oggi, 13 ottobre, verranno estratti i numeri vincenti del Lotto e, subito dopo, anche quelli del Simbolotto. Se qualcuno oggi sarà baciato dalla Dea Bendata non possiamo saperlo con certezza prima di sera, quando avverrà l’estrazione dei cinque simboli vincenti che potrebbero far fruttare ad un fortunato giocatore ricchi premi. Nel frattempo, però, cerchiamo di capire come si può fare a giocare.

Giocare al Simbolotto è veramente molto semplice ed intuitivo, e si può fare sia nelle ricevitorie abilitate che sul portale online dedicato. Per scommettere basterà puntare sulle cinquine vincenti del Lotto, avendo l’accortezza di effettuare la giocata sulla ruota specifica della lotteria di quel mese, che per tutto ottobre è quella di Roma. Così facendo, automaticamente verranno assegnati anche 5 simboli, che rappresenteranno la giocata dello scommettitore. Non si possono scegliere, ma fortunatamente si tratta anche di una scommessa gratuita a patto che si giochi al Lotto. Inoltre, la vittoria al Simbolotto non dipende dalla prima estrazione, ma si può tranquillamente vincere, pur non indovinando i numeri del Lotto.

Quanto si può vincere al Simbolotto?

Una domanda piuttosto importante sul Simbolotto è, ovviamente, quanto si può vincere. Innanzitutto, è bene ripetere che la giocata è assolutamente opzionale e gratuita, basterà spuntare l’apposita casella mentre si piazza la scommessa per il Lotto classico. Essendo gratuito, dunque, nessun giocatore perderà neanche 1 euro in più rispetto a quanto scommesso per il Lotto. La combinazione di simboli, inoltre, è totalmente casuale, pertanto giocare non rappresenta neppure uno sforzo in termini di impegno mentale.

Le vittorie al Simbolotto variano, così come nel caso del Lotto, in base alla quantità di soldi giocati. Per comodità, prenderemo in esempio una giocata da 1 euro sul Lotto che potrebbe fruttare 10mila euro al giocatore che “indovina” i 5 simboli. La vittoria scende a 50 euro con quattro numeri e a cinque euro se si indovinano 3 numeri. 1 euro vinto, infine, per chi indovina una coppia di simboli. Infine, l’ordine in cui vengono estratti i simboli non influisce sulla vincita, che va ricordato sono già al netto di eventuali decurtazioni. Sul sito dedicato al Lotto, comunque, possono essere facilmente recuperate tutte le informazioni utili a giocare, oltre a poter attivamente piazzare la propria scommessa su Lotto e Simbolotto.

