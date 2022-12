Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi giovedì 15 dicembre 2022

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: GROSSE VINCITE IN ARRIVO DOPO IL LOTTO

Nella serata di oggi, giovedì 15 dicembre 2022, va in scena la seconda estrazione del Simbolotto della settimana corrente, con i suoi numeri e simboli vincenti che potrebbero donare un sogno a occhi aperti agli scommettitori del Belpaese. Si tratta di un concorso abbinato al Lotto, che rappresenta un’occasione supplementare di successo per tutti i giocatori che scelgono di avvalersi di questa opzione. Sguardo puntato, dunque, sulla ruota di Venezia: sarà una serata, oltre che lieta, “Serenissima”?

Come si gioca al Simbolotto? Sarà sufficiente, in buona sostanza, eseguire la propria scommessa al Lotto sulla ruota in promozione nel corrente mese (la sopra menzionata Venezia, ndr), convalidando quindi la propria bolletta e affidandosi completamente al destino. Infatti, sarà in quell’esatto frangente che il sistema darà vita a una combinazione gratuita e totalmente figlia del caso, che rimarrà impressa sulla porzione conclusiva della vostra schedina.

CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può conquistare, in termini economici, con una vincita al Simbolotto? Si tratta del quesito principe, che anima le ambizioni e la curiosità di ogni singolo giocatore. Esso trova risposta sugli spazi digitali del sito ufficiale del concorso, dove viene riportato che, puntando un euro e azzeccando 5 numeri su 5, si ottengono 10mila euro. Non solo: il regolamento prevede anche premi minori, agguantabili facendo 4, 3 oppure 2 punti. Con 1 o zero punti totalizzati, invece, l’appuntamento con la Dea Bendata è automaticamente rinviato a data da destinarsi.

Concludiamo il nostro abituale viaggio nel mondo del Simbolotto con la classifica dei numeri e dei simboli ritardatari. Al primo posto si colloca l’1 (Italia), che si fa desiderare da 41 concorsi; seguono il 24 (pizza) e l’8 (braghe), in seconda posizione con 26 assenze, e, in terza piazza, il 25 (Natale), con 23 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 40 (quadro), che non si palesa da 18 turni, nel tris composto dal 35 (uccello), dal 6 (luna) e dal 7 (vaso), che non si manifesta da 15 sorteggi, e nel 22 (balestra), con 14 ritardi fin qui. Infine, nella classifica dei ritardatari, ci imbattiamo nel 30 (cacio), latitante da 13 estrazioni.











