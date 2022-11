Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi giovedì 17 novembre 2022

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO 17 NOVEMBRE: GRANDI VINCITE IN ARRIVO DOPO IL LOTTO?

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto tornano oggi, giovedì 17 novembre 2022, a fare incrociare le dita all’Italia intera, nella speranza che la Dea Bendata possa mostrarsi in tutta la sua magnanimità agli occhi di chi scommette. Naturalmente, come viene suggerito all’intuito dal nome della lotteria, il Simbolotto è connesso al concorso del Lotto ed è questa la ragione per la quale sarà fondamentale aspettare con pazienza gli esiti dei sorteggi del giorno per capire se ci sarà la possibilità di lasciarsi andare ai festeggiamenti o se, invece, la propria schedina avrà schivato il bacio della buona sorte.

Giocare al Simbolotto è un’operazione che risulta essere del tutto agevole anche per coloro che sono alle prime armi, dal momento che basterà eseguire la propria puntata sulla ruota del Lotto associata al concorso per il mese corrente (a novembre è quella di Torino, ndr). Archiviato tale step, automaticamente e gratuitamente, il sistema provvederà a generare una sequenza casuale di simboli e numeri, che dovrà poi essere confrontata con quella estratta in serata.

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Qual è la cifra che si può agguantare attraverso i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto? L’interrogativo trova risposta direttamente mediante il portale web del concorso: nel caso si riuscisse a individuare la cinquina vincente, il premio ottenuto sarebbe di 10mila euro. Per contro, coloro che avranno il merito di totalizzare 4, 3 oppure solo 2 punti, vedranno assegnarsi riconoscimenti economici inferiori, pari a 50, 5 e 1 euro.

Portiamo a termine adesso la nostra disamina legata al mondo del Simbolotto con la graduatoria dei numeri e dei simboli ritardatari: al primo posto si ha il 15 (ragazzo), che si fa desiderare da 31 concorsi; seguono l’1 (Italia), in seconda posizione con 29 assenze, e, in terza piazza, il 13 (rana), con 23 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 37 (piano), che non si palesa da 21 turni, nell’11 (topi), che non si manifesta da 20 sorteggi, e nel 41 (buffone), con 18 ritardi accumulati fino a qui. A seguire, nella classifica dei ritardatari troviamo il tandem composto dal 17 (sfortuna) e dal 45 (rondine), con 17 latitanze di fila, e il bis formato dal 9 (culla) e dal 14 (baule), con 15 assenze di fila.

