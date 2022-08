SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 18 agosto 2022

Non solo numeri vincenti, ma anche simboli fortunati quelli che ci regala il Simbolotto con la sua estrazione di oggi, giovedì 18 agosto 2022. Si è tenuta poco fa, insieme a quella del Lotto, gioco a cui è abitualmente abbinato. Dunque, potete scoprire subito se avete centrato la cinquina di numeri e simboli o se invece la corrispondenza è parziale. Un piccolo dettaglio, ma non di poco conto, perché ne va del premio eventualmente conquistato. Se con il 5, infatti, si vincono 10mila euro, con il 4 invece si ottengono 50 euro. Quindi, un solo numero può fare una grande differenza.

Ma al Simbolotto si vince anche centrando solo tre numeri e simboli vincenti. In questo caso si ottengono cinque euro. Coloro che invece ne centrano due, devono accontentarsi di un euro, l’ultimo premio disponibile per coloro che tentanto la fortuna al Simbolotto. Ora però lasciamo la parola ai numeri vincenti e ai relativi simboli: il Naso (16), il Natale (25), la Prigione (44), il Piano (37), l’Ombrello (28). (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO LASCIA IL POSTO AL SIMBOLOTTO: PARTE LA CACCIA AI RICCHI PREMI

Ormai ci siamo: secondo appuntamento della settimana in compagnia del Simbolotto, nella serata di oggi, giovedì 18 agosto 2022. Il gioco complementare al Lotto e che arriva subito dopo l’estrazione di tutte le ruote è ormai giunto ufficialmente in questa seconda parte del mese che per molti sarà foriero di chiusure. C’è chi chiuderà definitivamente le proprie ferie e chi è ormai pronto alle tanto attese ripartenze da settembre, non prima però di una nuova estrazione che potrebbe rappresentare il punto di partenza per una serata vincente. Indovinando tutti e cinque i numeri ed i simboli della combinazione, infatti, porterà ad un bel premio pronto per essere incassato e con il quale potersi togliere qualche sfizio in questo finale di stagione estiva.

Come poter tentare la sorte ed accaparrarsi una eventuale vincita al Simbolotto? Sfidare la Dea Bendata sarà particolarmente semplice poiché basterà giocare al Lotto sulla ruota in promozione in mese in corso nel Simbolotto, ovvero la ruota Nazionale per poter partecipare automaticamente ed in modo del tutto gratuito alla nuova estrazione del Simbolotto. Non ci sarà alcuna strategia né un costo ma il solo requisito illustrato e tanta fortuna!

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Al gioco del Simbolotto, in caso di serata estremamente fortunata si potrà vincere un premio fino a 10 mila euro, eventualmente da affiancare alle altre vincite nel Lotto. Tuttavia il gioco “gemello” permetterà di poter mettere le mani anche su premi minori dal momento che si vince anche con il 4, il 3 e persino con il 2.

Sebbene non vi siano delle particolari strategie da seguire, sarà comunque interessante dare uno sguardo, in attesa della nuova estrazione di oggi 18 agosto 2022, alla classifica aggiornata di simboli e numeri ritardatari del Simbolotto. In cima troviamo il 26 Elmo, in ritardo da 29 concorsi, seguito dal 7 Vaso e dal 36 Nacchere, entrambi in seconda posizione ed assenti da 26 estrazioni. Terzo gradino del podio per il 20 Festa con le sue 21 assente. Il 30 cacio, appena fuori dai primi tre posti, ha collezionato ad oggi 19 ritardi; sono 17 quelli messi in fila dal 25 Natale mentre il 12 Soldato ed il 42 Caffè hanno saltato ad oggi ben 16 turni.

