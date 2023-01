Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 19 gennaio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, NUOVI PREMI DOPO IL LOTTO?

Numeri e simboli vincenti del Simbolotto animano la seconda estrazione della settimana, in programma nella serata di oggi, giovedì 19 gennaio 2023. Com’è noto, sarà sorteggiata una combinazione del tutto casuale, formata da 5 simboli su 45 a disposizione e abbinata gratuitamente alle bollette del Lotto giocate sulla ruota in promozione nel mese corrente (Bari). La speranza, naturalmente, è che la buona sorte si riveli magnanima e vi regali in una ricca vincita. Restando in attesa dell’estrazione della sequenza fortunata del giorno, andiamo a ripassare assieme a voi le norme di questa lotteria.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 19 gennaio, i numeri vincenti

Come si gioca al Simbolotto? Per prendervi parte basterà effettuare una giocata al Lotto sulla ruota associata al concorso per il mese attuale. A quel punto, non dovrete fare altro che consegnare la vostra schedina nelle mani del titolare della vostra ricevitoria di fiducia, il quale provvederà alla sua convalida. Invece, in caso di giocata online, potrete collegarvi al sito web del gioco ed espletare tale passaggio. In ambo i casi, sarà il sistema, in totale autonomia, a imprimere sulla parte finale della vostra bolletta una combinazione di cinque numeri e simboli.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 17 gennaio 2023

LA CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Cosa recita la classifica dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto? Leggiamola insieme, scoprendo che al primo posto ci imbattiamo nell’8 (braghe), che si fa desiderare da 41 concorsi; segue il 35 (uccello), in seconda posizione con 30 assenze, e, in terza piazza, il 44 (prigione), con 27 ritardi accumulati. Dopodiché, in chiusura di classifica, ci imbattiamo nel 5 (mano), che non si palesa da 21 turni, nel 32 (disco), che non si manifesta da 18 sorteggi, e nel 29 (diamante), che latita da 17 estrazioni. Da ultimo, spazio al 28 (ombrello) e al 18 (cerino), con 16 turni privi di apparizioni e, a stretto giro di posta, al 21 (lupo), al 38 (pigna) e al 9 (culla), con 15 assenze consecutive.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 17 gennaio 2023

Concludiamo con il capitolo vincite: quanto si può vincere per mezzo di numeri e simboli vincenti del Simbolotto? Con un euro scommesso, si ottengono 10mila euro intercettando 5 numeri. Sono previsti anche premi inferiori per chi totalizzerà 4, 3 o 2 punti. Il suggerimento che vi vogliamo dare è quello di dedicarvi a un’approfondita sessione di controllo della vostra giocata e, qualora il verdetto sia negativo (zero punti o un punto totalizzato), l’appuntamento con la Dea Bendata slitterà al concorso successivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA