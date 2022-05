Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 19 maggio 2022

DOPO IL LOTTO È IL MOMENTO DEL SIMBOLOTTO LE SUE RICCHE VINCITE

Torna nella serata di oggi, giovedì 19 maggio 2022, l’appuntamento con il Simbolotto, il gioco complementare che si piazza subito dopo il Lotto e che promette di destinare ricche vincite ai concorrenti più fortunati. Siamo giunto all’appuntamento centrale della settimana e come sempre la speranza è quella di poter essere baciati dalla Dea Bendata e di poter ritrovare sulla propria schedina di gioco la combinazione estratta. Dopo aver visionato le varie combinazioni sulle diverse ruote del Lotto, è tempo di spostare adesso l’attenzione al gioco “gemello” del Simbolotto!

Come è possibile partecipare al gioco che arriva appena dopo le estrazioni del Lotto? Intanto vi diciamo subito che non occorre compilare alcuna schedina né sarà richiesto lo studio di combinazioni particolari dal momento che tutto si baserà su un’estrazione automatica affidata alla fortuna. E’ richiesto ai concorrenti un solo requisito: eseguire la propria giocata del Lotto sulla ruota in promozione, che per tutto il mese di maggio 2022 sarà caratterizzata da quella di Milano. A questo punto sarà sufficiente attendere l’estrazione della combinazione e sperare che numeri e simboli siano proprio quelli presenti sul nostro scontrino. La giocata sarà del tutto automatica e gratuita.

SIMBOLOTTO: I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Grazie al gioco del Simbolotto si più arrivare a vincere fino a 10 mila euro! E’ questa la maggiore vincita in palio nel caso in cui dovessero comparire tutti i numeri ed i simboli della combinazione estratta. Ma ovviamente sarà possibile vincere anche con molto meno, ovvero con 4, 3 e persino con 2, sebbene in questi casi il premio sarà decisamente minore. In attesa della nuova estrazione di questa sera, giovedì 19 maggio, quando scopriremo se ci sarà stato o meno un fortunatissimo concorrente, non ci resta che dare uno sguardo, come da tradizione alla classifica di simboli e numeri ritardatari del Simbolotto.

In cima alla classifica del Simbolotto in riferimento a numeri e simboli ritardatari, troviamo il 43 Funghi con un ritardo di 40 concorsi; il 31 Anguria ha finora collezionato un ritardo di 34 estrazioni , mentre sono 33 i turni saltati dall’accoppiata 22-Balestra. Appena fuori dal podio troviamo il 26 Elmo che manca da 23 concorsi; 18 le estrazioni in ritardo per l’11 Topi mentre l’1 Italia si fa desiderare da 16 concorsi. Il 45 Rondini manca da 13 appuntamenti, infine il 14 Baule fa gola da ben 12 concorsi.











