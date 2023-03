Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi giovedì 2 marzo 2023

SIMBOLOTTO, NUOVI PREMI DOPO L’ESTRAZIONE LOTTO?

Oggi, giovedì 2 marzo 2023, va in scena una nuova estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto, la seconda della settimana corrente e la prima del nuovo mese. La Dea Bendata deciderà di posare il suo sguardo su qualche giocatore oppure si farà attendere, rimandando l’appuntamento al prossimo sorteggio? In attesa di venire a conoscenza della risposta a tale quesito, che sarà possibile comprendere soltanto quando saranno svelati gli esiti dell’estrazione del giorno, andiamo a ripassare brevemente le norme che regolano questo concorso.

Prima cosa: il Simbolotto è abbinato al Lotto e ruota per intero attorno all’estrazione di 5 simboli sui 45 disponibili. Tutto ciò che dovrete fare sarà effettuare la scelta dei vostri numeri preferiti da giocare al Lotto, selezionando poi la ruota abbinata al Simbolotto per il mese corrente (per tutto il mese di marzo sarà quella di Firenze, ndr). A quel punto, non vi resterà altro da fare: convalidate la vostra schedina e incrociate le dita! Nota bene: non è prevista la possibilità di selezionare manualmente la sequenza di simboli e numeri del Simbolotto. Essa verrà attribuita in modo casuale e gratuito dal sistema e si collocherà nella porzione terminale della bolletta di gioco.

LA CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Analizziamo ora assieme a voi lettori la graduatoria di numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto della classifica è presente il 24 (pizza), che si fa desiderare da 20 concorsi; segue il 16 (naso), in seconda posizione con 18 assenze, e, in terza piazza, l’1 (Italia), con 16 ritardi accumulati. Subito dopo, ci imbattiamo nel 25 (Natale), che non si palesa da 15 turni, nel 40 (quadro), che non si manifesta da 14 sorteggi, e nel tandem a cui danno vita il 32 (disco) e il 15 (ragazzo), che latita ormai da 12 estrazioni. Chiudono la top ten il 12 (soldato) e la coppia composta dal 35 (uccello) e dal 2 (mela), rispettivamente con 11 e 10 sorteggi saltati.

Con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto si può acciuffare un importo non elevatissimo, ma comunque in grado di migliorare la propria esistenza (ricordando, peraltro, che si tratta di un concorso in abbinamento gratuito a quello del Lotto). Il sito internet ufficiale svela che, scommettendo un solo euro, la vincita in caso di en plein sarebbe pari a 10mila euro. Spiccano poi premi inferiori, che andranno a rimpinguare il portafoglio di coloro che realizzeranno 4, 3 o 2 punti. Sarà pertanto doveroso eseguire un controllo approfondito della vostra schedina dopo i sorteggi del giorno, facendo ricorso, prima di cestinarla, agli strumenti utili per le operazioni di verifica digitale.











