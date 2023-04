Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi giovedì 20 aprile 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, NUOVA CACCIA AI MONTEPREMI DOPO LOTTO

Nuovo appuntamento con il Simbolotto, il secondo della settimana. Oggi, giovedì 20 aprile 2023, è infatti in programma la nuova estrazione del gioco abbinato al Lotto che sforna numeri e simboli vincenti. In effetti, questo gioco sa come distinguersi. Da un lato è legato alle ruote del Lotto, dall’altro si differenza, perché in ballo non ci sono solo numeri, ma anche simboli. Ma andiamo con ordine… Per partecipare al concorso bisogna giocare al Lotto, optando però per la ruota in promozione con il Simbolotto, che varia mese dopo mese e nel caso di aprile è quella di Genova.

In questo modo, sulla schedina di gioco viene stampata una cinquina di numeri, ma ad ognuno di essi è associato un simbolo. Tutto ciò avviene in maniera automatica, quindi non avete alcuna scelta da fare per quanto riguarda la combinazione, e gratuita, perché non dovete aggiungere nessuno importo rispetto a quello della giocata del Lotto. Così vi ritrovate con due giocate, quindi due occasioni di vincita, una al Lotto e l’altra al Simbolotto.

SIMBOLOTTO, ORA I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Tra poco scopriremo numeri e simboli vincenti dell’estrazione di oggi del Simbolotto. In attesa che la dea bendata ce li regali, possiamo approfondire un altro tema legato alla combinazione fortunata, cioè le statistiche. Infatti, c’è una classifica di simbolotti ritardatari da aggiornare al termine del concorso odierno. Per ora vede al primo posto 40 Quadro con le sue 35 assenze. Al secondo posto c’è 15 Ragazzo, che non è affatto distante, visto che è a quota 33 ritardi. Lo stesso potremmo dire per lui in relazione al terzo posto, occupato da 18 Cerino, che di assenze ne ha accumulate finora 29. Scendiamo dal podio, quindi scopriamo al quarto posto 8 Braghe con 24 ritardi. Alle sue spalle c’è 25 Natale che invece ne ha collezionati 18. Tre in più di 18 Mano, che occupa il sesto posto. Ma non è da solo, perché anche 33 Elica è a quota 15 assenze al Simbolotto. Quindi, 6 Luna con 14 ritardi, a seguire 7 Vaso con 13 assenze, mentre sono 12 per Uccello 35. A completare la top ten dei numeri e simboli ritardatari del Simbolotto è 19 Risata, a quota 11.

