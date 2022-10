Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 20 ottobre 2022

IL LOTTO LASCIA IL POSTO AL SIMBOLOTTO E AI SUOI PREMI

Oggi, giovedì 20 ottobre 2022, i numeri e simboli vincenti del Simbolotto fanno trattenere il fiato a tutti gli scommettitori del Belpaese. La cinquina fortunata sarà rivelata in concomitanza allo svelamento degli esiti del Lotto, che saranno comunicati nella serata odierna. La buona sorte si rivelerà generosa e regalerà una vincita inattesa a qualche giocatore d’Italia? La risposta a tale interrogativo giungerà solamente stasera: come ingannare l’attesa sino a quel momento? Intanto, possiamo ricapitolare insieme le regole del concorso.

Per agguantare il premio più alto del Simbolotto con i suoi numeri e simboli vincenti, dovrà essere eseguita una giocata al Lotto, a patto che essa venga effettuata sulla ruota abbinata a tale lotteria per il mese corrente (per tutto ottobre è quella di Roma). Dopo questo passaggio, in modo totalmente automatico sarà elaborata una sequenza di simboli e di numeri casuale, che rimarrà impressa sulla parte conclusiva della bolletta del Lotto. Gli scommettitori, peraltro, non saranno chiamati a spendere neppure un euro in più rispetto a quanto preventivato in origine per le loro giocate al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con i numeri e simboli vincenti del Simbolotto è possibile agguantare importi diversi, a seconda di quanti ne vengono indovinati. Quanto si può vincere, di preciso? Qualora qualcuno riuscisse a intercettare la cinquina vincente, otterrebbe 10mila euro. Premi minori, altresì, andranno a rimpinguare le casse di coloro che azzeccheranno un quantitativo inferiore di numeri (4, 3 oppure 2).

Analizziamo infine assieme a voi lettori la graduatoria del Simbolotto a cui danno vita i numeri e i simboli ritardatari: al primo posto c’è il 25 (Natale), che si fa desiderare da 26 concorsi; seguono il 15 (ragazzo), in seconda posizione con 19 assenze, e, in terza piazza, il 35 (uccello), con 18 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nell’1 (Italia), che non si palesa da 17 turni, nel 28 (ombrello) e nel 31 (anguria), che non si manifestano rispettivamente da 15 e da 14 sorteggi, e nel 39 (forbici), con 13 ritardi accumulati fino a qui. Infine, a chiudere la top ten dei ritardatari vi sono il 5 (mano), il 13 (rana) e il 32 (disco), rispettivamente con 12, 11 e 10 assenze.

