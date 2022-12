SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 22 dicembre 2022

Ci siamo: anche nella giornata odierna, giovedì 22 dicembre 2022, il Simbolotto torna ancora una volta con numeri e simboli vincenti. La combinazione relativa all’estrazione odierna è stata da poco annunciata e noi de IlSussidiario.net l’abbiamo appuntata per voi lettori, per essere pronti, come sempre, a fornirvela in tempo reale. L’attesa si fa spasmodica, visto anche il clima natalizio che si respira, e il sogno è che i sorteggi odierni possano costituire un sorprendente regalo di Natale per voi tutti!

Attualmente sono in corso le operazioni di abbinamento dei simboli ai numeri corrispondenti, quindi ne approfittiamo per ribadirvi due aspetti fondamentali: le giocate del Simbolotto devono essere verificate con attenzione, poiché la chance di gettare via una bolletta vincente è altissima. Inoltre, non va mai dimenticato quanto sia importante giocare responsabilmente. Adesso passiamo alla lettura dei numeri e simboli vincenti dell’estrazione odierna del Simbolotto: l’Anguria (31), il Natale (25), il Caffè (42), l’Elica (33), la Testa (34). (Agg. di Alessandro Nidi)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, VINCITE IMPORTANTI IN ARRIVO

I numeri e i simboli vincenti del concorso del Simbolotto in programma quest’oggi, giovedì 22 dicembre 2022, potrebbero, inconsapevolmente, rappresentare un gradito presente natalizio per alcuni degli scommettitori che decideranno di sfidare a duello la buona sorte. Qualcuno riuscirà a piazzare la stoccata vincente e a conquistare un premio economico in grado di impreziosire il Natale? La ruota da tenere d’occhio sarà quella di Venezia, perché i numeri sorteggiati saranno abbinati alle giocate effettuate su quella ruota.

Ma come partecipare al Simbolotto? Di fatto, non vi sono regole da rispettare e, dunque, non serve presentarsi “preparati” in ricevitoria (o sul sito internet ufficiale); infatti, basterà semplicemente eseguire una puntata al Lotto sulla ruota di Venezia e, a quel punto, convalidare la propria bolletta, in ricevitoria oppure via web. Esaurito tale step, ci si potrà comodamente adagiare sul proprio divano o sulla propria poltrona e attendere di scoprire il disegno del destino per i sorteggi odierni. Sulla porzione finale della vostra schedina, troverete la combinazione gratuita e totalmente casuale del Simbolotto, assegnatavi in automatico dal sistema.

SIMBOLOTTO, LA CLASSIFICA DEI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL CONCORSO

Quanto è possibile vincere con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto? Un quesito di agevole soluzione, considerato che le tariffe sono riportare integralmente sul portale telematico del gioco. In buona sostanza, con una giocata da 1 euro, si possono vincere 10mila euro in caso di “5”, ma esistono anche premi minori, che possono essere agguantati mettendo a referto 4, 3 oppure 2 punti. Non basterà, invece, l'”1″ per esultare: in tal caso, potrete strappare la vostra bolletta e ritentare la sorte alla prima occasione utile.

Portiamo ora a termine il nostro itinerario nell’universo del Simbolotto dando lettura alla classifica dei numeri e dei simboli ritardatari. Al primo posto si colloca l’1 (Italia), che si fa desiderare da 44 concorsi; seguono l’8 (braghe), in seconda posizione con 29 assenze, e, in terza piazza, il 25 (Natale), con 26 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel bis composto dal 35 (uccello) e dal 6 (luna), che non si palesa da 18 turni, nel 22 (balestra), che non si manifesta da 17 sorteggi, e nel 44 (prigione), con 15 ritardi totali. Infine, nella classifica dei ritardatari, ci imbattiamo nel 36 (nacchere), nel 3 (gatta) e nel 19 (risata), latitanti rispettivamente da 14, da 12 e da 11 estrazioni.











