Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi giovedì 23 marzo 2023

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE NUMERI E SIMBOLI

Insieme al Lotto arriva l’appuntamento con il Simbolotto. Del resto, sono due giocati legati tra loro, anche nella modalità di gioco. Infatti, per ogni giocata al Lotto effettuata sulla ruota in promozione, che cambia ogni mese in base al calendario e che nel caso di marzo è Firenze, sullo scontrino viene assegnata una combinazione casuale di cinque simboli, tra 45 disponibili. Al termine dell’estrazione delle undici ruote del Lotto, vengono estratti cinque simboli vincenti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto, sempre dalla sede estrazionale di Roma.

Valditara "tutor a scuola valorizzerà talenti"/ "Prof orientatore favorirà scelte"

Per scoprire se la propria giocata è vincente, bisogna confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti e si vince in base ai numeri-simboli indovinati, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti e all’importo giocato sulla specifica ruota. L’esito dell’estrazione del Simbolotto è comunque indipendente dalla giocata base eseguita sul Lotto, ma le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente.

Bombe all'uranio: "Causano cancro e linfomi"/ 300 tribunali ne condannano l'uso

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI

In attesa di scoprire i numeri e simboli vincenti del Simbolotto, approfondiamo il tema delle statistiche, soffermandoci sui simbolotti ritardatari, quelli cioè che si stanno facendo desiderare. Al primo posto c’è il 24 pizza che ha accumulato 29 assenze. Al secondo posto troviamo 1 Italia che invece di ritardi ne ha collezionati 25. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, c’è 40 Quadro che invece vanta 23 assenze. Non ci fermiamo però al podio, andiamo oltre.

Al quarto posto c’è 15 ragazzo con 21 ritardi, due in più di 2 Mela che di conseguenza si piazza al quinto posto. Alle sue spalle c’è 13 Rana, che lo tallona con 18 assenze, insieme a 43 Funghi. Sono 17 invece per 18 Cerino, mentre al penultimo posto troviamo 20 Festa con 15 assenze. La top 10 si conclude con 27 Scala e 21 Lupo che invece sono per ora a quota 14 ritardi nelle estrazioni del Simbolotto. Tutto però potrebbe cambiare stasera con il nuovo concorso…

Giulio Sangermano trovato morto al viadotto di Fiumicino/ Era scomparso da giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA