Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti: oggi giovedì 24 marzo 2022

DOPO IL LOTTO È IL TURNO DEL SIMBOLOTTO, CI SARANNO GRANDI VINCITE?

Possiamo considerare ufficialmente cominciata la serata del Simbolotto, anche se dobbiamo aspettare ancora un po’ i numeri vincenti e simboli dell’estrazione di oggi, giovedì 24 marzo 2022. Il viaggio tra le ruote del Lotto, gioco a cui è complementare, si sta compiendo. Contestualmente ci sarà l’uscita della cinquina di numeri e simboli che possono dare una sterzata a questa giornata e rilancio a progetti che probabilmente avete riposto in un cassetto considerando anche il momento così delicato. Una soddisfazione, magari anche per chi si ritrova casualmente in lizza per la vittoria.

Pensiamo, ad esempio, a coloro che effettuano una giocata al Lotto optando per la ruota che è poi quella in promozione con il Simbolotto, che nel caso di marzo è quella di Firenze. Ebbene, si ritroveranno sulla schedina una combinazione per loro inedita. Questo perché per giocare al gioco complementare al Lotto non bisogna scegliere numeri e simboli, visto che vengono assegnati in maniera automatica. È sufficiente optare al Lotto per la ruota, appunto, in promozione. Il tutto peraltro gratis, per rendere ancor più intrigante il gioco.

NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI DEL SIMBOLOTTO

Mentre parte il conto alla rovescia per i numeri vincenti, e relativi simboli, del Simbolotto di oggi, soffermiamoci sulle statistiche, in particolare sui simbolotti frequenti. Al primo posto c’è 1 Italia che vanta 60 frequenze. Al secondo posto c’è 3 Gatta che invece è a quota 56. Ad occupare l’ultimo gradino del podio è 11 Topi, ad una lunghezza dal secondo posto. Alle sue spalle c’è un tris di simbolisti frequenti: 36 Nacchere, 18 Cerino e 12 Soldato, che ne hanno collezionate 52. Una in più rispetto ad un altro tris, quello formato da 29 Diamante, 7 Vaso e 14 Baule.

A completare questa carrellata di numeri e simboli frequenti del Simbolotto una coppia, quella formata da 40 Quadro e 45 Rondine, che hanno accumulato 50 frequenze. Distanze, equilibri e più in generale statistiche che si andranno ad aggiornare tra qualche minuto con l’uscita della cinquina fortunata di oggi del Simbolotto, attesa dopo il viaggio tra le ruote del Lotto.











