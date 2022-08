Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti, oggi giovedì 25 agosto 2022

LOTTO FA SPAZIO AL SIMBOLOTTO: IN ARRIVO GRANDI VINCITE IN QUESTA ESTRAZIONE?

Sta per tornare l’appuntamento con il Simbolotto in questa prima serata di oggi 25 agosto 2022. Il gioco gemello del Lotto si prende giustamente il suo spazio e torna protagonista nella prima serata odierna, non prima del completamento delle estrazioni su tutte le ruote. Quello di oggi sarà anche l’ultimo appuntamento del mese numero otto dell’anno. I giochi, dunque, sono fatti: come si concluderà agosto sul piano della fortuna? Ce lo potrà riferire solo la Dea Bendata a breve, quando saranno svelarti i nuovi numeri e simboli vincenti dell’estrazione. Se dovesse trattarsi di una serata particolarmente fortunata, significherebbe entrare in possesso di un gruzzoletto per nulla indifferente, pari al valore di 10mila euro!

Ma come è possibile tentare la sorte al Simbolotto? Per giocare al concorso che arriva subito dopo il Lotto basterà rispondere ad un unico requisito, ovvero eseguire almeno una giocata del Lotto puntando sulla ruota in promozione nel mese in corso, ovvero quella Nazionale. Fatto ciò sarete catapultati automaticamente ed in modo del tutto gratuito nel magico mondo del Simbolotto, con l’elaborazione di una combinazione del tutto casuale che dovrete poi provvedere a controllare al termine della serata per scoprire se rientrate o meno tra i vincitori.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Giocare al Simbolotto e soprattutto vincere, non cambierà certamente la vita dei concorrenti più fortunati. Vi abbiamo infatti svelato che il massimo premio ha un valore di 10mila euro. Un gruzzoletto comunque da non disdegnare affatto tenendo conto che non costa nulla tentare e soprattutto che per qualcuno coincide quasi con il magro stipendio di un intero anno (tasse escluse). A questo punto occorre però sapere che sarà possibile vincere al gioco “gemello” del Lotto anche centrando 4 numeri e simboli, così come 3 e perfino 2 soli numeri e simboli fortunati. I premi in tal caso saranno di gran lunga inferiori.

Ma passiamo adesso all’analisi di ritardatari nel Simbolotto. I veri appassionati dei giochi Lottomatica non potranno mancare l’appuntamento nel quale vengono svelate le cifre e i relativi simboli che latitano da più tempo. Chi troviamo in cima alla classifica? In cima resiste da ormai 32 estrazioni l’accoppiata 26 Elmo, seguita da una doppia presenza al secondo posto. Si tratta del 36 Nacchere e del 7 Vaso, entrambi a quota 29 ritardi accumulati. Terzo posto per 20 Festa che manca da 24 concorsi. Il 30 Cacio latita da 22 turni, mentre continuano a farsi desiderare il 42 Caffè ed il 12 Soldato, da ben 19 concorsi. Chiudiamo con il 31 Anguria che manca da 17 appuntamenti mentre il 18 Cerino ed il 35 Uccello sono assenti da ben 13 concorsi.











