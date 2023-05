SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 25 maggio 2023

Anche in questo giovedì 25 maggio, dopo l’estrazione del Lotto l’appuntamento è con il Simbolotto, che associa ad ogni numero un simbolo e dà dunque la possibilità di vincere premi importanti che arrivano fino a 10 mila euro, indovinandone ovviamente cinque su cinque. Dopo l’estrazione delle 11 ruote del Lotto, chi ha giocato su Milano, ruota prescelta per il mese di maggio, avrà la possibilità di partecipare anche al simbolotto: si vince indovinandone già due arrivando fino alla somma massima che si porta a casa a cinque.

Ricoriamo che indovinando due numeri si vince un euro, 5 euro con 3 numeri, mille euro con 4 e 10.000 con 5. L’appuntamento è al termine del gioco del Lotto: subito dopo c’è infatti l’estrazione del Simbolotto. La giocata è gratuita e automatica. Ecco i numeri e i simboli vincenti dell’estrazione del Simbolotto di oggi: il Buffone (41), l’Elica (33), la Risata (19), l’Anguria (31), la Sfortuna (17).

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI

Anche oggi, come ogni sera in cui c’è l’estrazione del Lotto, siamo pronti anche a conoscere quali saranno i simboli e numeri vincenti del Simbolotto, concorso associato al gioco del Lotto. Oggi, giovedì 25 maggio 2023, chi vincerà i prestigiosi premi? Ricordiamo che per partecipare basterà scommettere al Lotto giocando sulla ruota associata al mese corrente. Nel mese di maggio, la ruota da considerare è quella di Milano. Chi giocherà su questa ruota riceverà nello stesso scontrino una combinazione di 5 simboli, tra i 45 totali, generata in moda casuale quando verrà emessa la schedina.

Ricordiamo che come sempre, l’estrazione del Lotto avrà luogo a Roma. Qui si procederà a sorteggiare anche i cinque simboli e numeri vincenti del Simbolotto. Ma quali saranno i premi in denaro per questo gioco? Il tutto si basa sui numeri e simboli indovinati e non dipendono dall’ordine in cui sono stati estratti e dall’importo giocato.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI E DEI FREQUENTI

In attesa dell’estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto del 25 maggio, gioco associato al Lotto, andiamo a vedere qualche statistica. Possiamo affidarci a qualche dato e vedere quali siano frequenti e quali invece ritardatari. Tra i simboli più frequenti c’è il diamante, che dal lancio del gioco, nel luglio 2019, è stato estratto 84 volte. Il numero di riferimento è il 29 e l’ultima estrazione risale all’11 maggio. Al secondo posto troviamo il numero 3, la gatta, che invece è a quota 79 estrazioni dal luglio 2019: l’ultima il 16 maggio. A seguire c’è il 18, il cerino, a 78 estrazioni di cui l’ultima il 23 maggio. Nell’ultima estrazione si è visto anche il soldato, numero 12, al terzo posto tra i frequenti con 75 comparse. A 74 c’è l’amo, il numero 23. Tra quelli meno frequenti troviamo invece l’anguria, numero 31, con sole 50 presenze. A 51 ci sono i fagioli, numero 10, mentre a 54 le braghe, numero. 56 presenze per la balestra (22) e la prigione (44) dal lancio del gioco.

