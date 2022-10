Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 27 ottobre 2022

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, NUOVE VINCITE DOPO IL LOTTO?

I numeri e simboli vincenti del Simbolotto si palesano con una nuova estrazione oggi, giovedì 27 ottobre 2022, auspicando di diffondere esultanze inaspettate a tutti coloro che sceglieranno di sfidare a braccio di ferro la Dea Bendata. Occorrerà aspettare gli esiti del Lotto per scoprire la sequenza vincente del Simbolotto, visto e considerato che i due giochi sono collegati fra loro. Mentre attendiamo di scoprire se la buona sorte deciderà di manifestarsi in tutta la sua generosità, occupiamo il tempo che ci divide dalle estrazioni del giorno effettuando un breve riepilogo delle modalità di giocata.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 27 ottobre, i numeri vincenti

Per vincere uno dei premi del Simbolotto, sarà fondamentale eseguire una giocata al Lotto, ma questa dovrà essere effettuata sulla ruota associata a tale lotteria per il mese corrente (ad ottobre è la volta di Roma). Dopo avere archiviato questo passaggio, in maniera del tutto gratuita e automatica sarà elaborata una sequenza di simboli e di numeri casuale, che sarà riportata sulla bolletta del Lotto. Gli scommettitori non dovranno investire neanche un euro per il Simbolotto: semplicemente, dovranno pagare l’importo della loro schedina del Lotto.

Numeri vincenti Lotto e Superenalotto/ Estrazioni 25 ottobre: 10eLotto, vinti 50mila€

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto quanto possono far vincere ai loro “inseguitori”? Un interrogativo al quale risponde il sito internet ufficiale del concorso, dove viene riportato che, se qualcuno intercettasse tutta la cinquina vincente, conquisterebbe un premio di 10mila euro. Riconoscimenti economici inferiori, invece, rimpingueranno le casse di coloro che azzeccheranno un quantitativo ridotto di numeri (4, 3 oppure 2).

Da ultimo, andiamo ad analizzare assieme a voi la graduatoria del Simbolotto, alla quale contribuiscono a dare origine i numeri e i simboli ritardatari: al primo posto c’è il 15 (ragazzo), che si fa desiderare da 22 concorsi; seguono l’1 (Italia), in seconda posizione con 20 assenze, e, in terza piazza, il 31 (anguria), con 17 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 39 (forbici), che non si palesa da 16 turni, nel 5 (mano) e nel 13 (rana), che non si manifestano rispettivamente da 15 e da 14 sorteggi, e nel 32 (disco), con 13 ritardi accumulati fino a qui. Infine, a chiudere la top ten dei ritardatari sono i tandem ai quali danno vita il 40 (quadro) e il 37 (piano), con 12 assenze, e l’11 (topi) e il 20 (festa), con 11 “latitanze” di fila.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 25 ottobre 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA