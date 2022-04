SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 28 aprile 2022

I numeri vincenti del Simbolotto con i relativi simboli sono freschi di estrazione. Sono usciti poco fa, al termine del viaggio tra le ruote del Lotto, gioco a cui è abbinato sin dal “lontano” 2019. Questo è il momento in cui dovete confrontare la combinazione stampata sul vostro scontrino di gioco con quella estratta. Si vince se si centrano almeno due tra i numeri-simboli presenti nella giocata tra quelli estratti, a prescindere dall’ordine di estrazione. L’importo del premio varia in base al numero di simboli centrati e all’importo speso per la giocata al Lotto.

Ipotizzando che l’importo sia un euro, con il 2 si vince un euro, con il 3 invece 5 euro, con il 4 si arriva a 50 euro, mentre centrando tutta la combinazione fortunata si vincono 10mila euro. Oltre a verificare la cinquina di numeri e simboli che vi riportiamo di seguito, vi suggeriamo di affidarsi anche a My Lotteries, l’app ufficiale del Lotto, oltre che alla ricevitoria di fiducia. Ecco dunque numeri e simboli vincenti dell’estrazione del Simbolotto di oggi: la Culla (9), la Prigione (44), il Piano (37), la Risata (19), il Cerino (18). (Agg. di Silvana Palazzo)

DOPO LOTTO, NUOVA ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO: IN ARRIVO RICCHE VINCITE?

Se torna il Lotto, allora è anche la giornata del Simbolotto quella di oggi, giovedì 28 aprile 2022. Siamo in attesa di scoprire numeri e simboli vincenti, ma c’è chi ancora può unirsi alla sfida. Peraltro, è agevolato dal fatto che la modalità di gioco è molto semplice. Per ogni giocata al Lotto su una determinata ruota in promozione, che cambia ogni mese come da calendario e che nel caso di aprile è quella di Genova, viene assegnata una combinazione casuale di 5 numeri e simboli tra i 45 disponibili.

L’assegnazione oltre ad essere casuale è automatica, in quanto la scelta non spetta a voi ma al sistema. Inoltre, è pure gratuita, perché non si corrisponde alcuna somma per partecipare all’estrazione. L’esito del gioco è indipendente dalla giocata base che riguarda il Lotto, ma le vincite per questo gioco si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente.

SIMBOLOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI E FREQUENTI

Non vediamo l’ora di scoprire i numeri e simboli vincenti del Simbolotto, anche se siamo certi che le vostre aspettative siano maggiori, ma ora è il momento di dare uno sguardo alle statistiche. Partiamo dalla classifica relativa ai simbolotti ritardatari. Al primo posto c’è il 43 funghi, che di ritardi ne ha accumulati 31. Sono 25 invece le assenze accumulate da 31 Anguria. Al terzo posto invece si piazza 9 Culla, che invece ha 24 turni di assenza. Ma non è solo sul podio, perché i stessi ritardi sono stati accumulati dal 22 Balestra. A completare la top five il 42 Caffè, che invece è a quota 23.

Passiamo ai numeri e simboli frequenti. Al primo posto c’è 1 Italia con 61 frequenze, a seguire 3 Gatta e 11 Topi con 56 frequenze, mentre sono 55 per un’altra coppia, quella formata da 29 Diamante e 18 Cerino. Posizioni che potrebbero variare alla luce della nuova estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto.











