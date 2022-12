Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi giovedì 29 dicembre 2022

Si palesa nuovamente l’appuntamento con il Simbolotto e i suoi numeri vincenti nella serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2022. Si tratta del penultimo rendez-vous dell’anno con tale lotteria e l’auspicio è che l’estrazione odierna possa rivelarsi foriera di generosità nei confronti del maggior numero possibile di giocatori, così da regalare una chiusura di 2022 letteralmente con il botto a tutti coloro che ingaggeranno il loro personale duello a distanza con la Dea Bendata. In attesa di scoprire se ciò avverrà, ripassiamo insieme le regole da osservare per effettuare la propria scommessa.

A dire la verità, i passaggi da rispettare sono davvero esigui da un punto di vista numerico e di agevole comprensione. Vi è soltanto una norma da osservare, che coincide con l’eseguire la propria puntata al Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese attuale (Venezia, ndr). A quel punto, non vi resterà che affidare la vostra bolletta al titolare della ricevitoria, affinché provveda a convalidarla, o, in alternativa, inserire la vostra giocata online per mezzo del sito web del concorso. La sequenza fortunata del Simbolotto, caratterizzata da numeri e simboli (speriamo) vincenti, sarà a voi attribuita in maniera del tutto gratuita, automatica e casuale dal sistema. Essa campeggerà sulla parte finale della vostra schedina.

SIMBOLOTTO, CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL CONCORSO

Con i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto si possono acciuffare ricchi importi in denaro e, per conoscere la loro entità, non vi resta che continuare a leggere il presente articolo. Come sottolinea il sito internet ufficiale del gioco in riferimento ai premi agguantabili, con una giocata da 1 euro si possono conquistare 10mila euro (facendo en plein, ovvero azzeccando 5 numeri/simboli su 5). Sono previsti anche riconoscimenti minori, acciuffabili mettendo a referto 4, 3 oppure 2 punti. Nel caso la Dea Bendata non sia dalla vostra parte, dopo avere verificato con attenzione la vostra bolletta, non vi rimarrà che sfidare ancora una volta la sorte alla prima occasione utile.

Da ultimo, il nostro itinerario nell’universo del Simbolotto arriva alla sua naturale conclusione, mediante la lettura della classifica dei numeri e dei simboli ritardatari. Al primo posto troviamo l’1 (Italia), che si fa desiderare da 47 concorsi; seguono l’8 (braghe), in seconda posizione con 33 assenze, e, in terza piazza, il tandem formato dal 35 (uccello) e dal 6 (luna), con 21 ritardi accumulati. Dopodiché, ci imbattiamo nel 22 (balestra), che non si palesa da 20 turni, nel 44 (prigione), che non si manifesta da 18 sorteggi, e nel 36 (nacchere), con 17 ritardi totali. Infine, nella classifica dei numeri e simboli ritardatari, ci imbattiamo nel 3 (gatta), nel 19 (risata) e nell’accoppiata 39 (forbici) e 17 (sfortuna), latitanti rispettivamente da 15, da 14 e da 13 estrazioni.











