SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 3 novembre 2022

Oggi, giovedì 3 novembre 2022, il Simbolotto fa capolino con una nuova estrazione, che ci auguriamo possa rivelarsi foriera di buona sorte per tutti voi lettori. La combinazione di simboli e numeri vincenti è stata annunciata da pochi secondi e noi de “IlSussidiario.net” l’abbiamo annotata in tempo reale: troverà spazio di seguito, al termine delle operazioni di abbinamento dei numeri ai simboli corrispondenti. Ricordiamo a voi tutti che è importante effettuare un controllo approfondito della schedina, non cestinando così una giocata bollata troppo in fretta come “non vincente”.

Tenete sempre a mente, poi, la regola aurea: le scommesse devono sempre essere effettuate responsabilmente e dovete ricorrere, per l’attività di verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Procediamo ora allo svelamento di numeri e simboli vincenti dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Ombrello (28), la Gatta (3), le Nacchere (36), l’Elica (33), il Cerino (18). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO È IL TURNO DEL SIMBOLOTTO E LE SUE VINCITE

A sole 24 ore di distanza dalla precedente, va in scena una nuova estrazione del Simbolotto con i suoi numeri e simboli vincenti, nella speranza che questi ultimi si possano rivelare realmente tali per la maggior parte di coloro che decideranno di provare a sfidare la buona sorte. Gli esiti del Simbolotto sono legati a quelli del Lotto e, dunque, dovremo attendere la serata odierna per capire se la Dea Bendata si paleserà in tutta la sua magnanimità o se, invece, spezzerà i sogni degli scommettitori. Ora riepiloghiamo insieme le modalità di giocata.

Tutto ciò che si dovrà fare per prendere parte al nuovo concorso del Simbolotto sarà effettuare la propria giocata al Lotto sulla ruota del mese (Torino). Superato questo step, in modo totalmente automatico e gratuito sarà elaborata dal sistema una combinazione di simboli e di numeri casuale, che sarà impressa sulla parte finale della schedina del Lotto. Questo non comporterà alcuna spesa ulteriore, escluso ovviamente il prezzo da pagare per la propria giocata al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può vincere grazie ai numeri e ai simboli vincenti del Simbolotto? Esordiamo subito comunicandovi che, qualora qualcuno riuscisse a intercettare la cinquina vincente, si porterebbe a casa 10mila euro. Importi economici più bassi, invece, andranno a rimpinguare le casse di quanti centreranno l’impresa di indovinare un quantitativo inferiore di numeri (4, 3, 2).

Passiamo infine a esaminare la graduatoria dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto c’è il 15 (ragazzo), che si fa desiderare da 25 concorsi; seguono l’1 (Italia), in seconda posizione con 23 assenze, e, in terza piazza, il 39 (forbici), con 19 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 13 (rana), che non si palesa da 17 turni, nel 32 (disco), che non si manifesta da 16 sorteggi, e nel 37 (piano), con 15 ritardi accumulati fino a qui. Infine, a chiudere la top ten dei ritardatari sono il tandem a cui danno vita l’11 (topi) e il 20 (festa), con 14 latitanze di fila, e il 22 (balestra), con 13 assenze.

