Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti: oggi giovedì 31 marzo 2022

DOPO IL LOTTO ECCO SIMBOLOTTO E LE SUE VINCITE

Ultima estrazione del mese per il Simbolotto, che torna oggi, 31 marzo 2022, a regalarci i nuovi numeri vincenti e simboli fortunati. Quindi, sarà anche l’ultima estrazione con la ruota di Firenze protagonista, perché – come ben sappiamo – questo gioco che è complementare a quello del Lotto le varia mese dopo mese. Vi anticipiamo allora che nel mese di aprile accoglieremo la ruota di Genova, ora però continuiamo a goderci quella toscana.

Dunque, niente confusione: ricordate di effettuare la giocata al Lotto optando per questa ruota, così otterrete la combinazione fortunata con cui partecipare all’appuntamento odierno con la fortuna. Finisce qui il vostro “lavoro”. Al resto ci pensa Simbolotto. Sì, non dovete scegliere la cinquina da giocare, perché provvede il sistema ad assegnarlo in maniera automatica. Non dovete neppure spendere altre cifre, perché la giocata è gratuita. Tutto molto semplice, dunque.

LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Non vediamo l’ora di scoprire i numeri vincenti, e relativi simboli, del Simbolotto dell’estrazione di oggi, ma per ingannare l’attesa possiamo soffermarci sulle statistiche. Queste, infatti, ci offrono spunti di riflessione per quanto riguarda proprio i concorsi. Dunque, analizziamo la classifica dei ritardatari. Al primo posto c’è 28 ombrello che ha accumulato 20 ritardi. Ma il suo primato è insidiato da 43 funghi che infatti è a 19 lunghezze. Al terzo posto c’è 21 lupo che invece non si vede da 17 appuntamenti con la fortuna.

A seguire 11 topi con 14 ritardi. Invece 32 disco e 31 anguria seguono entrambi con 13 assenze negli ultimi concorsi. Sono 12 invece le assenze per 9 culla e 22 balestra. A completare la top ten dei numeri ritardatari del Simbolotto c’è una strana coppia, quella formata da 42 caffè e 8 braghe. Per scoprire se e come cambierà alla luce dei nuovi numeri vincenti non possiamo fare altro che attendere la nuova estrazione di oggi.

