Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 5 gennaio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO 5 GENNAIO 2023, GRANDI VINCITE DOPO IL LOTTO?

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto tornano oggi, giovedì 5 gennaio 2023, con una nuova estrazione. Si tratta del secondo appuntamento dell’anno con il concorso associato al Lotto e l’auspicio è quello di vivere un avvio da sogno in questa nuova annata, magari proprio sfruttando una ventata improvvisa di generosità da parte della buona sorte. Per comprendere se sarà così, occorrerà attendere i sorteggi di stasera, ma possiamo occupare lo spazio temporale che ci separa da essi andando a scoprire come si gioca al Simbolotto.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 5 gennaio, i numeri vincenti

Gli scommettitori, per prendere parte all’estrazione odierna, dovranno solamente effettuare la propria puntata al Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il corrente mese (Bari). A quel punto, non resterà che consegnare la vostra bolletta al titolare della ricevitoria affinché questi possa convalidarla o, in alternativa, inserire la vostra giocata online, sull’area web dedicata sul sito internet del concorso. Sarà il sistema a elaborare per voi una combinazione totalmente casuale e gratuita, imprimendola sull’estremità finale della vostra schedina.

Numeri vincenti Lotto Superenalotto 10eLotto/ Estrazioni 3 gennaio 2023: i fortunat

CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può vincere giocando al Simbolotto, grazie ai suoi simboli e ai suoi numeri vincenti? Consultando il sito internet del gioco, lo si può scoprire con estrema facilità. Infatti, con una giocata da 1 euro è possibile conquistare 10mila euro indovinando i cinque numeri/simboli vincenti. Tuttavia, se l’impresa non dovesse trovare compimento, sono comunque previsti riconoscimenti minori, agguantabili mettendo a segno 4, 3 oppure 2 punti. Effettuate sempre un controllo accurato della vostra bolletta, accertandovi con la massima attenzione del suo esito.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 3 gennaio 2023

Da ultimo, poniamo termine alla nostra analisi odierna del Simbolotto con la lettura della classifica dei numeri e dei simboli ritardatari. Al primo posto troviamo l’8 (braghe), che si fa desiderare da 35 concorsi; seguono il tandem formato dal 35 (uccello) e dal 6 (luna), in seconda posizione con 24 assenze, e, in terza piazza, il 44 (prigione) con 21 ritardi accumulati. Dopodiché, ci imbattiamo nel 39 (forbici), che non si palesa da 16 turni, nell’accoppiata composta dal 5 (mano) e dal 12 (soldato), che non si manifesta da 15 sorteggi, e in quella a cui danno vita il 10 (fagioli) e l’11 (topi), con 14 ritardi totali. Infine, nella classifica dei numeri e simboli ritardatari, ci imbattiamo nel 13 (rana) e nel 32 (disco), ambedue latitanti da 12 appuntamenti consecutivi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA