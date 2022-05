Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi giovedì 5 maggio 2022

LOTTO ESCE DI SCENA: ECCO SIMBOLOTTO CON LE SUE VINCITE

Con il Lotto arriva anche il momento del Simbolotto. Nuova estrazione oggi, giovedì 5 maggio 2022, quindi ci ritroveremo per scoprire numeri vincenti e relativi simboli fortunati. Di nuovo protagonista la ruota di Milano, che è quella su cui giocare al Lotto per ottenere quella la giocata automatica. Sì, avete capito bene: per ogni giocata al Lotto eseguita sulla ruota in promozione, che cambia mensilmente seguendo un calendario, sullo scontrino viene stampata una combinazione casuale di 5 numeri-simboli tra i 45 disponibili.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 5 maggio, i numeri vincenti

Inoltre, è pure gratuita, perché non si aggiunge alcun importo rispetto a quello speso per il Lotto. L’estrazione del Simbolotto si tiene contestualmente a quella del gioco a cui è legato. Al termine del viaggio tra le 11 ruote Lotto, vengono estratti 5 simboli vincenti da un’urna meccanica predisposta per il Simbolotto, dalla sede estrazionale di Roma. Quindi, per scoprire se la propria giocata è fortunata bisogna confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 3 maggio 2022: due 5 top

NUMERI RITARDATARI: CLASSIFICA SIMBOLOTTO

Sicuramente non vedete l’ora di scoprire i numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi, ma questo è il momento dell’attesa. Si può però prendere in esame quanto accaduto finora, analizzando ad esempio la classifica dei numeri ritardatari. Al primo posto c’è 43 funghi che ha accumulato 34 assenze. Sono 28 invece quelle di 31 anguria, che quindi si piazza al secondo posto. Ad una sola lunghezza 22 balestra, che quindi provvede a completare il podio. Fuori da esso troviamo 3 gatta, che di assenze ne ha accumulate 21.

A seguire 2 mela che invece ha disertato 18 appuntamenti del Simbolotto. Alle sue spalle si trova una strana coppia, quella formata da 36 nacchere e 26 elmo, che invece hanno raggiunto quota 17 ritardi. Dietro c’è 27 sala con 15 assenze, mentre 11 topi insegue con 12 ritardi. A completare la top ten troviamo 1 Italia che chiude la graduatoria dei numeri e simboli ritardatari con 10 assenze.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 3 maggio 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA