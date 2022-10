Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 6 ottobre 2022

IL LOTTO LASCIA IL POSTO AL SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Oggi, giovedì 6 ottobre 2022, i numeri e simboli vincenti del Simbolotto saranno svelati contemporaneamente alle estrazioni del Lotto, concorso al quale è abbinato oramai da diverso tempo. Qualora un fortunato giocatore riesca a intuire l’intera sequenza vincente, potrà portarsi a casa l’intera posta in palio, magari non in grado di stravolgere l’esistenza, vista la sua entità “contenuta”, ma che comunque potrebbe concedere spazio a qualche sfizio che da tempo viene rimandato.

Per provare ad accaparrarsi il montepremi del Simbolotto e ad azzeccare i numeri e i simboli vincenti, basta eseguire una giocata al Lotto, purché venga effettuata sulla ruota associata a tale lotteria per il mese attuale (Roma). Dopo avere superato questo step, automaticamente verrà elaborata una sequenza di simboli e numeri assolutamente casuale, che sarà stampata al fondo della bolletta del Lotto. Naturalmente, si tratta di un concorso aggiuntivo e gratuito, per il quale gli scommettitori non dovranno spendere un solo euro.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può ottenere al Simbolotto, per mezzo dei suoi numeri e simboli vincenti? Una domanda che calamita l’interesse di tutti i giocatori e che trova risposta attraverso i dati riportati sul sito ufficiale del concorso. Chi indovina integralmente la cinquina estratta si intasca 10mila euro, ma, qualora non si riesca a centrarla per intero, occorre tenere a mente che si vince anche pronosticando in maniera corretta un minor quantitativo di numeri, siano essi 4, 3 oppure 2.

Come step conclusivo, esaminiamo adesso assieme a voi la graduatoria alla quale danno vita i numeri e i simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto c’è il 38 (pigna), che si fa desiderare da 25 concorsi; seguono il 2 (mela) e il 33 elica, in seconda posizione con 23 assenze. In terza piazza troviamo il 25 (Natale) e il 44 (prigione), con 20 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nell’8 (braghe), che non si palesa da 18 turni, nel 30 (cacio), che non si manifesta da 16 sorteggi, nel 16 (naso) e il 15 (ragazzo), con 13 ritardi accumulati fino a qui. Infine, a chiudere la top ten dei ritardatari, vi è il 35 (uccello), con 12 defezioni consecutive.

