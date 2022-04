Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 7 aprile 2022

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO CON LE SUE NUOVE VINCITE

E’ arrivato il momento di un nuovo appuntamento all’insegna del Simbolotto, il gioco che arriva subito dopo l’estrazione del Lotto di oggi, giovedì 7 aprile 2022. Si tratta dell’appuntamento centrale della settimana che si appresta come da tradizione a regalare non poche emozioni agli appassionati. Subito dopo aver scoperto i numeri fortunati che caratterizzano le varie ruote del Lotto, l’attenzione si sposta sulla nuova combinazione del Simbolotto: pronti a fare incetta di nuovi premi?

Per partecipare al Simbolotto non occorre compilare alcuna scheda di gioco né cercare i numeri fortunati da mettere in schedina. Tutto infatti avviene in modo totalmente gratuito e soprattutto automatico, con un unico requisito richiesto imprescindibile: eseguire la propria giocata del Lotto sulla ruota attualmente in promozione. La ruota in oggetto cambia ogni mese ma per questo aprile sarà quella di Genova inaugurata nelle passate estrazioni del Simbolotto. Una volta rispettato il solo requisito richiesto non occorrerà fare altro che attendere la nuova combinazione fortunata caratterizzata da cinque simboli e relativi numeri e sperare che sia quella presente sul vostro scontrino generato automaticamente.

SIMBOLOTTO, ECCO LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI

Il Simbolotto mette in palio un premio che può raggiungere il valore massimo di 10 mila euro. Questa vincita, in caso di serata fortunata, potrebbe tranquillamente andare ad affiancarsi alle altre già realizzate eventualmente nel Lotto. Ma nel gioco complementare a quest’ultimo e che arriva subito dopo, sarà possibile vincere anche centrando 4, 3 o 2 punti, sebbene in questo caso gli importi saranno di gran lunga inferiori. Ma come ingannare l’attesa in vista della nuova estrazione in programma per oggi, 7 aprile 2022?

Le statistiche anche nel Simbolotto potrebbero rappresentare uno strumento sempre molto affascinante e utile per compiere delle riflessioni. In questo caso andiamo alla scoperta dei numeri e simboli ritardatari rispetto al gioco che arriva immediatamente dopo il Lotto. Al momento in cima alla classifica dei maggiori latitanti troviamo la coppia formata da 28 Ombrello che ha ad oggi realizzato un ritardo di 23 estrazioni. Segue a quota 22 concorsi mancanti il 43 Funghi, mentre il terzo posto del podio vede una doppia presenza: il 32 Disco ed il 31 Anguria, entrambi a quota 16 assenze. Il 9 Culla ed il 22 Balestra si piazzano a pari merito subito alle spalle con le loro 15 estrazioni mancanti. Sono invece 14 i turni saltati dal 42 Caffè e dall’8 Braghe.

