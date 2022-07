Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 7 luglio 2022

LOTTO LASCIA IL PASSO AL SIMBOLOTTO E LE SUE VINCITE: GRANDI MONTEPREMI IN ARRIVO?

Il Simbolotto va in scena per la terza volta in questo mese, con l’estrazione in programma nella serata di oggi, giovedì 7 luglio 2022. Come sempre, i numeri e i simboli loro associati saranno estratti in concomitanza al concorso del Lotto e cresce l’attesa da parte dei giocatori di tutta Italia, che sperano di poter centrare una vincita significativa, in grado di consentire loro di mettere le mani su un piccolo gruzzoletto utile a far fronte alle spese più urgenti da sostenere o a concedersi un piccolo sfizio in questa calda estate.

Naturalmente, per scoprire se il Simbolotto incoronerà qualche fortunato scommettitore, è necessario attendere che si concludano le estrazione su tutte le ruote del concorso del Lotto. Dopodiché, sarà tempo di conoscere la verità ed esaminare la cinquina magica. Per provare a sfidare la sorte, non è necessario essere esperti giocatori. Tutto ciò che serve, oltre a una dose generosa di buona sorte, è eseguire una giocata del Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese corrente (Nazionale). A quel punto, in maniera totalmente gratuita e automatica, sarà elaborata dal sistema una combinazione casuale, senza maggiorazioni nel prezzo da corrispondere al titolare della ricevitoria da parte del cliente.

CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

I premi in palio al concorso del Simbolotto sono uno degli aspetti che catalizza l’attenzione di ogni singolo giocatore. La vincita massima ottenibile è di 10mila euro, somma comunque notevole e non certo da disprezzare, se si considera che non viene richiesto di spendere neppure un centesimo in più rispetto all’importo scommesso al Lotto per poter partecipare all’estrazione del Simbolotto. Si vince, tuttavia, anche con un quantitativo minore di simboli/numeri azzeccati: sono previsti infatti premi anche con il 4, il 3 e perfino con il 2.

Da ultimo, diamo un’occhiata alla classifica dei simboli ritardatari del Simbolotto, anche se si tratta di una statistica del tutto fine a se stessa, poiché gli scommettitori non possono scegliere i numeri/simboli su cui puntare. In cima alla classifica dei ritardatari troviamo il 10 (fagioli), che si fa desiderare da 28 concorsi; seguono il 19 (risata) e 9 (culla), mancanti entrambi da 25 estrazioni, e poi il tandem formato dai numeri 21 (lupo) e 8 (braghe), che si trovano appaiati in terza piazza per effetto della loro 19esima assenza. Al di fuori del podio sopra menzionato, troviamo l’11 (topi) e il 35 (uccello), a quota 17 turni saltati, il 22 (balestra) con 16 defezioni consecutive, il 43 (funghi), assente da 15 turni, e, infine, il 33 (elica), con 14 ritardi accumulati.











